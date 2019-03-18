Туринцам уже не суждено в этом розыгрыше стать непобедимыми.

Накануне, в рамках 28-го тура итальянской Серии А случилась громкая сенсация.

В Генуе местная "Дженоа" обыграла безоговорочного лидера чемпионата – туринский "Ювентус" 2:0.

Оба мяча были забиты после перерыва.

Надо отметить, что наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал отдых своим лидерам, включая Криштиану Роналду, после эмоционального прохода в четвертьфинал Лиги Чемпионов, но состав туринцев все равно был близок к основному.

Таким образом, "Старая синьора" потерпела первое поражение в нынешнем розыгрыше Серии А.

В последний раз туринцы проигрывали в рамках чемпионата с разницей в два гола в мае 2015 года - 22 месяца назад "Ювентус" уступил "Роме" со счетом 1:3.

На турнирном положении команд этот результат особо не отразился – "Ювентус" на 15 очков опережает своих ближайших преследователей из "Наполи".

В свою очередь, генуэзский клуб расположился ровно в середине турнирной таблицы – на 11-м месте.