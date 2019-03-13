"Ювентус" на своем поле ликвидировал гандикап в два мяча.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в Турине местный "Ювентус" принимал мадридский "Атлетико".

Матч завершился победой хозяев 3:0.

Напомним, первый матч в столице Испании завершился победой "матрасников" 2:0.

Уже на 4-й минуте арбитр встречи, голландец Бьорн Кейперс взял "помощь друга" – брибегнул к подсказке VAR. После подачи хозяевами углового, во вратарской площади образовалась контактная борьбе между Криштиану Роналду и голкипером Яном Облаком. В результате, мяч отскочил к Джорджо Кьеллини, который и поразил, по сути, пустые ворота.

После недолгого совещания рефери гол не засчитал.

"Сухой" счет продержался до 27-й минуты, когда Роналду на углу вратарской площади продавил в воздухе Хуанфрана и замкнул кросс с фланга 1:0.

В дальнейшем футболисты "Ювентуса" обладали тотальным превосходством, однако до перерыва счет на табло не изменился.

А на 49-й минуте счет по сумме двухраундовой дуэли стал равный - вновь отличился Роналду, таким образом сделав в матче дубль (2:0), а на 86-й минуте с пенальти - и хет-трик (3:0).

Добавим, пенальти Кейперс назначил далеко не бесспорный.

Тем не менее, "Старая синьора" проходит в четвертьфинал ЛЧ.

Обновление.