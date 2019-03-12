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Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"

Советы от британским дипломатов, относительно поведения в столице Украины.

Британское посольство в Украине выпустило памятку для болельщиков "Челси"

Британское посольство в Украине издало туристические советы для болельщиков "Челси", которые собрались в Киев на ответный матч стадии 1/8 финала Лиги Европы против "Динамо".

Посольство на своем официальном сайте отмечает, что большинство поездок в Украину абсолютно безопасны для жителей Великобритании.

При этом отмечает ряд любопытных моментов.

Вот некоторые самые интересные из них:

  • Европейская карточка медицинского страхования (EHIC) недействительна в Украине;
  • Алкоголь запрещен внутри стадиона. Полиция и служба безопасности могут отказать в посещении матча лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • Обратите внимание, что местный алкоголь крепче пива в Великобритании, так что обязательно учитывайте это.
  • Места для еды и туалеты на спортивной арене будут доступны в задней части зоны отдыха и отделены от домашних фанатов;
  • Быть в курсе текущей политической ситуации (в частности, напряженности между Украиной и Россией) и избегать любых действий или скандирования, которые могут вызвать враждебную реакцию со стороны домашних фанатов;
  • Остерегайтесь карманников и воров сумок в аэропортах, на вокзалах, стадионе, в центре города и общественном транспорте.
  • Будьте осторожны, угощаясь алкоголем в баре от незнакомцев или людей, которых вы только что встретили, поскольку он может быть разбавлен. Жертв без сознания могут оставлять на улице, а при холодной погоде это угроза жизни.
  • Не связывайтесь с наркотиками – наказание за них суровое;
  • Пить воду в бутылках.

Напомним, матч "Динамо" – "Челси" состоится в четверг, 14 марта, начало – в 19:55 по киевскому времени. В первом поединке на "Стэмфорд Бридж" "Челси" убедительно одержал победу 3:0.

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