В одном из матчей полупрофессиональных клубов Северной Америки произошла массовая потасовка.
В одном игровом эпизоде игрок соперничающей стороны неаккуратно повел себя в отношении голкипера.
За вратаря тут же вступились полевые игроки. Акт возмездия перерос в крупномасштабную драку, в которой также пожелали поучаствовать и арбитры встречи.
Вначале рефери играли роль миротворцев. Однако в какой-то момент один из арбитров перешел к активным наступательным действиям и уложил на лед одного из хоккеистов.
"Вендетту" за своего игрока провозгласил тренер команды, которому явно не понравилось, как обходятся с его подопечными и с разгончика наскочил на судью, сбив того с ног.
Лишь после этого ситуация несколько стабилизировалась.
Goalie gets cleaned.— hockeyfights (@hockeyfights) 4 марта 2019 г.
Linesman punches player.
Trainer cleans linesman.
Check check check. pic.twitter.com/KYvhE2Xhjf