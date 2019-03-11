В одном из матчей полупрофессиональных клубов Северной Америки произошла массовая потасовка.

В одном игровом эпизоде игрок соперничающей стороны неаккуратно повел себя в отношении голкипера.

За вратаря тут же вступились полевые игроки. Акт возмездия перерос в крупномасштабную драку, в которой также пожелали поучаствовать и арбитры встречи.

Вначале рефери играли роль миротворцев. Однако в какой-то момент один из арбитров перешел к активным наступательным действиям и уложил на лед одного из хоккеистов.

"Вендетту" за своего игрока провозгласил тренер команды, которому явно не понравилось, как обходятся с его подопечными и с разгончика наскочил на судью, сбив того с ног.

Лишь после этого ситуация несколько стабилизировалась.