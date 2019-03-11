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Зидан вернулся в "Реал"

Контракт подписан до 30 июня 2022 года.

Зинедин Зидан и Флорентино Перес
Фото: realmadrid.com
Зинедин Зидан и Флорентино Перес

Француз Зинедин Зидан официально назначен новым главным тренером мадридского "Реала". Контракт с "королевским" клубом подписан до 30 июня 2022 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что совет директоров "Реала" в понедельник принял решение расторгнуть контракт с аргентинцем Сантьяго Солари и поблагодарил его за проделанную работу.

Одновременно правление "Реала" приняло решение вновь назначить главным тренером команды Зинедина Зидана.

Напомним, Зидан уже руководил "Реалом" с 2016 по 2018 годы. В 2018 Зидан вместе с "Реалом" в третий раз подряд выиграл Лигу Чемпионов. Француз стал первым в истории футбола специалистом, кто выиграл этот турнир три раза подряд. Заметим, что никто до "Реала" не выигрывал ЛЧ и двух раз подряд.

После завершения сезона-2017/18 Зидан покинул пост наставника "сливочных".

После ухода Зидана команду возглавил бывший тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. В конце октября он был уволен после разгромного поражения от "Барселоны" в чемпионате Испании со счетом 1:5.

Его сменил бывший игрок "Реала" Сантьяго Солари, который поначалу смог стабилизировать игру. Но после двух подряд недавних домашних поражений от "Барселоны" в чемпионате и Кубке Испании и сенсационного вылета из Лиги Чемпионов от "Аякса" клуб, который практически потерял все шансы завоевать хоть какой-то трофей в нынешнем сезоне, решил сменить главного тренера. В настоящее время в чемпионате Испании "Реал" идет на третьем месте, отставая от лидера - "Барселоны" на 12 очков.

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