Крис Смоллинг был больше озабочен пропущенным голом и не обратил особого внимание на хулигана.

Накануне на "Эмирейтс" лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в рамках 30-го тура Английской Премьер-Лиги (2:0).

На 71-й минуте произошел неприятный инцидент.

После второго гола "канониров", забитого с пенальти Пьер-Эмерик Обамеянгом на поле выбежал болельщик "Арсенала".

Фан, направляясь к игрокам лондонцев, попутно толкнул защитника "МанЮнайтед" и сборной Англии Криса Смоллинга.

Incident here in Sky video with fan able to run onto Arsenal pitch and seem to push Chris Smalling pic.twitter.com/m3hO4X97K2 — Rob Harris (@RobHarris) 10 марта 2019 г.

Полиция задержала фаната.

В свою очередь, руководство "Арсенала" намерено запретить болельщику пожизненно посещать домашние матчи клуба.

Добавим, что в тот же день в матче Чемпионшипа между "Бирмингемом" и "Астон Виллой" хулиган выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы".