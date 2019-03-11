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Фанат "Арсенала" выбежал на поле и пихнул игрока "Манчестер Юнайтед"

Крис Смоллинг был больше озабочен пропущенным голом и не обратил особого внимание на хулигана.

Фанат "Арсенала" выбежал на поле и пихнул игрока "Манчестер Юнайтед"
Смоллинг в борьбе с Обамеянгом
Фото: EPA/UPG

Накануне на "Эмирейтс" лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в рамках 30-го тура Английской Премьер-Лиги (2:0).

На 71-й минуте произошел неприятный инцидент.

После второго гола "канониров", забитого с пенальти Пьер-Эмерик Обамеянгом на поле выбежал болельщик "Арсенала".

Фан, направляясь к игрокам лондонцев, попутно толкнул защитника "МанЮнайтед" и сборной Англии Криса Смоллинга.

Полиция задержала фаната.

В свою очередь, руководство "Арсенала" намерено запретить болельщику пожизненно посещать домашние матчи клуба.

Добавим, что в тот же день в матче Чемпионшипа между "Бирмингемом" и "Астон Виллой" хулиган выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы".

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