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Арбитр при помощи VAR дважды отменил гол в ворота "Реала", "посоветовавшись" с пустой комнатой видиоассистентов

Скандал в Ла Лиге.

Арбитр при помощи VAR дважды отменил гол в ворота "Реала", "посоветовавшись" с пустой комнатой видиоассистентов
Мансано "советуется" с видеоассистентами
Фото: EPA/UPG

В матче 27-го тура испанской Ла Лиги мадридскому "Реалу" предстоял выезд в Вальядолид.

Несмотря на победу 4:1 поединок на "Хосе Соррилья" складывался весьма непросто для подопечных Сантьяго Солари.

Отметим, что на 12-й минуте, при счете 0:0, хозяева не реализовали пенальти.

Спустя 2 минуты авторитетный рефери Хиль Мансано при помощи VAR отменил чистый гол Серхи Гвардиолы. А спустя еще 4 минуты Мансало, вновь при помощи VAR, отменил второй гол все того же однофамильца главного тренера "Манчестер Сити".

Примечательно, что в обоих случаях арбитр "советовался" с пустой комнатой видеоассистентов, утверждает AS.

Фото: AS
Когда телезрителям показали вид с камеры, которая находится в комнате для видеосудей, помещение оказалось пустым и с выключенным светом.

Эпизод с не засчитанными голами Гвардиолы – 1:47 трансляции.

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