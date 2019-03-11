В матче 27-го тура испанской Ла Лиги мадридскому "Реалу" предстоял выезд в Вальядолид.

Несмотря на победу 4:1 поединок на "Хосе Соррилья" складывался весьма непросто для подопечных Сантьяго Солари.

Отметим, что на 12-й минуте, при счете 0:0, хозяева не реализовали пенальти.

Спустя 2 минуты авторитетный рефери Хиль Мансано при помощи VAR отменил чистый гол Серхи Гвардиолы. А спустя еще 4 минуты Мансало, вновь при помощи VAR, отменил второй гол все того же однофамильца главного тренера "Манчестер Сити".

Примечательно, что в обоих случаях арбитр "советовался" с пустой комнатой видеоассистентов, утверждает AS.

Фото: AS

Когда телезрителям показали вид с камеры, которая находится в комнате для видеосудей, помещение оказалось пустым и с выключенным светом.

Эпизод с не засчитанными голами Гвардиолы – 1:47 трансляции.