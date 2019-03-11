Зинченко признан Игроком месяца в "Манчестер Сити" по версии болельщиков

Фото: ФК Манчестер Сити Александр Зинченко

Украинский легионер чемпиона Англии – клуба "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком февраля в составе английского клуба по версии болельщиков.

Отметим, голосование проходило на официальном сайте "горожан".

За Александра было отдало 45% голосов. Зинченко всего на три процента обошел форварда Серхио Агуэро, который стал вторым. Третье место у Рахима Стерлинга (13%).

В последнем месяце зимы Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" пять поединков (всего - 19 в сезоне).

Добавим, что МС провели в феврале 7 матчей, 6 из которых выиграли и 1 (с "Челси") свели вничью.

Напомним, что в январе Зинченко забил потрясающий дебютный гол за "Манчестер Сити".