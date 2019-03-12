Хулио Буффарини в добавок получил еще и желтую карточку.

Защитник "Бока Хуниорс" Хулио Буффарини получил желтую карточку в матче 22-го тура чемпионата Аргентины с "Сан-Лоренсо"(3:0) после того, как в конце игры исполнил "рабону".

Игроки "Сан-Лоренсо" возмутились приемом соперника, который таким способом пытался доставить мяч в штрафную площадь "Сан-Лоренсо".

У углового флажка началась настоящая охота на Буффарини.

В конце концов разъяренные футболисты "Сан-Лоренсо" затоптали Хулио.

Не остался в стороне и арбитр, наградивший игрока "Боки" предупреждением. По каким причинам судья показал желтую карточку, можно только догадываться. Ничего предосудительного Буффарини не сотворил.

Тем не менее, после игры Буффарини попросил прощения у соперников: "Я поступил самонадеянно, – приводит ESPN слова Буффарини. – Тысячу раз прошу игроков "Сан-Лоренсо" и их болельщиков простить меня. Это был не лучший момент для "рабоны". Потом я это понял", - констатирует игрок "Боки".

Отметим, что с 2012 по 2016 годы Буффарини выступал за "Сан-Лоренсо".