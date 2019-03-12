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"Реал" опубликовал видеоролик, посвященный возвращению Зидана: в нем есть и Киев

Француз вернулся на "Сантьяго Бернабеу".

Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала видеоролик, посвященный новому-старому наставнику "сливочных" Зинедину Зидану.

В видео нашлось место и столице Украины.

Напомним, французский специалист покинул "Сантьяго Бернабеу" в мае 2018 года, а 11 марта он сменил у руля команды Сантьяго Солари и подписал контракт до 2022 года.

Зидан выигрывал с командой три Лиги Чемпионов, дважды становился обладателем Суперкуба УЕФА и клубного чемпионата мира, а также чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.

Первый матч под руководством Зидана столичный клуб проведет 16 марта. В этот день, в рамках 28-го тура чемпионата, команде предстоит домашняя игра против одного из аутсайдеров Примеры - "Сельты".

Напомним, в свое время "Реал" попрощался с Криштиану Роналду трогательным видео.

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