Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала видеоролик, посвященный новому-старому наставнику "сливочных" Зинедину Зидану.
В видео нашлось место и столице Украины.
Напомним, французский специалист покинул "Сантьяго Бернабеу" в мае 2018 года, а 11 марта он сменил у руля команды Сантьяго Солари и подписал контракт до 2022 года.
👔 Welcome back, Zidane.#HalaMadrid | #RealMadrid pic.twitter.com/ZEyyELhQzt— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 11 марта 2019 г.
Зидан выигрывал с командой три Лиги Чемпионов, дважды становился обладателем Суперкуба УЕФА и клубного чемпионата мира, а также чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.
Первый матч под руководством Зидана столичный клуб проведет 16 марта. В этот день, в рамках 28-го тура чемпионата, команде предстоит домашняя игра против одного из аутсайдеров Примеры - "Сельты".
Напомним, в свое время "Реал" попрощался с Криштиану Роналду трогательным видео.