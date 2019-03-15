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Наши Судеты
Наши Судеты
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Семья покончившей с собой чемпионки мира по велоспорту отдала ее мозг для исследований

Келли Кэтлин совершила суицид 11 марта.

Семья велосипедистки из США Келли Кэтлин приняла решение о пожертвовании ее мозга научно-исследовательскому институту в Бостоне, сообщает championat.com, ссылаясь на USA Today. Кроме того, Федерация велоспорта США объявила о создании фонда, который будет носить имя Кэтлин.

Напомним, Келли Кэтлин покончила с собой 11 марта в своем доме в Калифорнии. Это случилось спустя два месяца после того, как девушка получила сотрясение мозга в результате падения с велосипеда. Семья спортсменки считает, что в бостонском институте смогут найти взаимосвязь между травмой и психологическими нарушениями, повлекшими за собой суицид.

В 2016-2018 годах Кэтлин завоевала "золото" чемпионатов мира в командной гонке. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она завоевала серебряную медаль в этой дисциплине.

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