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Участник матча в Киеве признан лучшим игроком тура в Лиге Европы

Оливье Жиру по праву выиграл эту номинацию.

Форвард "Челси" Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

32-летний француз забил 3 гола и отдал один ассист в ответном матче 1/8 финала этого турнира против "Динамо" (5:0), который прошел накануне в Киеве на НСК "Олимпийский".

В четвертьфинале Лиги Европы "Челси" сыграет с чешской Славией".

Результаты жеребьевки.

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