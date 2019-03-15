Участник матча в Киеве признан лучшим игроком тура в Лиге Европы

Форвард "Челси" Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

32-летний француз забил 3 гола и отдал один ассист в ответном матче 1/8 финала этого турнира против "Динамо" (5:0), который прошел накануне в Киеве на НСК "Олимпийский".

⚽️⚽️⚽️ Хет-трик в ворота киевского "Динамо" принес Оливье Жиру звание Лучшего игрока недели 🏆#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/ghl6zUPEFW — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 марта 2019 г.

В четвертьфинале Лиги Европы "Челси" сыграет с чешской Славией".

Результаты жеребьевки.