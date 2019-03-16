В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" состоялось знаковое событие – первый матч "Реала" после возвращения на тренерский мостик "бланкос" Зинедина Зидана.

На удивление, этот факт не вызвал особого ажиотажа, а тем более аншлага на "Бернабеу".

Матч против одного из аутсайдеров чемпионата – "Сельты" посетило всего 65 тыс. зрителей, при вместимости арены 81 тыс.

В конечном итоге, "Реал" одержал довольно уверенную победу 2:0, но сделал это без ожидаемого блеска.

Оба мяча были забиты во втором тайме. В обоих случаях авторами голов были опальные при бывшем главном тренере Сантьяго Солари игроки - Иско и Гарет Бэйл.

Более того, голевую передачу на валлийца сделал еще один "фрондист" – Марсело.