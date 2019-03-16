"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)
"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
Наши Судеты
Наши Судеты
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
ГлавнаяСпорт

"Реал" сыграл первый матч после возвращения Зидана

"Бланкос" победили в Ла Лиге "Сельту".

"Реал" сыграл первый матч после возвращения Зидана
Гарет Бэйл и Иско
Фото: EPA/UPG

В рамках 28-го тура испанской Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" состоялось знаковое событие – первый матч "Реала" после возвращения на тренерский мостик "бланкос" Зинедина Зидана.

На удивление, этот факт не вызвал особого ажиотажа, а тем более аншлага на "Бернабеу".

Матч против одного из аутсайдеров чемпионата – "Сельты" посетило всего 65 тыс. зрителей, при вместимости арены 81 тыс.

В конечном итоге, "Реал" одержал довольно уверенную победу 2:0, но сделал это без ожидаемого блеска.

Оба мяча были забиты во втором тайме. В обоих случаях авторами голов были опальные при бывшем главном тренере Сантьяго Солари игроки - Иско и Гарет Бэйл.

Более того, голевую передачу на валлийца сделал еще один "фрондист" – Марсело.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также