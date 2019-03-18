Девушки повели себя на поле недостойно.

В рамках чемпионата Европы U-17 среди женских команд, в матче сборных России и Швейцарии (2:4) на поле вспыхнули совсем не женские страсти.

В одном эпизоде арбитр встречи зафиксировал нарушение правил со стороны швейцарок.

Россиянки попытались быстро ввести мяч в игру, однако капитан команды Швейцарии Элла Люстина, которая и сфолила, затянула с передачей мяча соперницам.

Это очень не понравилось игроку сборной России Диане Памен, которой пришлось силой вернуть себе мяч, за что и удостоилась от Люстины пинка.

Ответ Дианы не заставил себя ждать – Элла получила удар в голову.

Обе футболистки были удалены с поля.