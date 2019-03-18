Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован со стороны УЕФА в связи с поведением во время ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" (3:0), сообщает sport.ua.

В отношении португальского футболиста было открыто дисциплинарное дело. Итоги расследования будут оглашены 21 марта, отмечает издание.

Напомним, Роналду после матча, на футбольном поле повторил неприличный жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который во время первой встречи этих команд, после гола "матрасников" схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам.

За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал аргентинского специалиста на 20 тыс. евро.

Добавим, что сам Симеоне прокомментировал жест Роналду, заявив, что у Криштиану "есть характер".