WBA обязала Усика провести защиту титула с Денисом Лебедевым

Если Усик откажется от боя, то титул станет вакантным.

Всемирная боксерская ассоциация распорядилась провести обязательную защиту чемпионского пояса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика в поединке с экс-чемпионом мира в этом же дивизионе россиянином Денисом Лебедевым.

Об этом сообщает ESPN.

Промоутерские торги назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит 400 тысяч долларов, а распределение составит 75% для украинца и 25% для россиянина.

Если Усик откажется от боя, то титул станет вакантным.

Отмечается, что команда Усика вряд ли будет участвовать в торгах из-за предстоящего поднятия украинца в весе.

Украинец свой следующий поединок наверняка проведет в супертяжелом весе 18-го мая. Его соперник все еще остается неизвестным. Среди потенциальных оппонентов Усика называют Александра Поветкина и Карлоса Такама.

Усик владеет поясом WBA в первом тяжелом весе, который при переходе в супертяжелый станет вакантным. Лебедев является "чемпионом в отпуске" по линии WBA. В декабре 2016-го Лебедев уступил по очкам Мурату Гассиеву, которого Усик победил в финале Всемирной боксерской суперсерии. В своем последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Лебедев по очкам победил 36-летнего американца Майка Уилсона.