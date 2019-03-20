​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Преемник Назарбаева завтра принесет присягу
Преемник Назарбаева завтра принесет присягу
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
ГлавнаяСпорт

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" обозвал футболистов ПСЖ "гомосексуалистами": парижане подают на него в суд

Патрис Эвра не толерантно высказался о своих коллегах по футбольному полю.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" обозвал футболистов ПСЖ "гомосексуалистами": парижане подают на него в суд
Патрис Эвра
Фото: EPA/UPG

Пресс-служба чемпиона Франции – клуба "Пари Сен-Жермен" выступила с заявлением по поводу высказываний экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патриса Эвра, сообщает global.espn.com.

После поражения ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов от "МанЮнайтед" (1:3), Эвра в приложении Snapchat назвал игроков парижской команды "гомосексуалистами" (в оригинале - faggots), а футболистов "Манчестер Юнайтед" - "мужчинами".

ПСЖ строго осуждает гомофобские высказывания и планирует подать в суд на бывшего игрока манчестерской команды, отмечает издание.

В свою очередь, Патрис позже принес свои извинения за гомофобные оскорбления в адрес ПСЖ.

"Случилось очень большое недоразумение. Видео действительно было снято в шутку, но СМИ преподнесли его так, будто я выступаю против людей с нетрадиционной ориентацией.

Я не гомофоб. Если я кого-то обидел, то приношу извинения. Я этого не хотел, а французские СМИ пытаются меня унизить. Я за равенство. Ты всегда имеешь право быть свободным, что бы ты ни делал в жизни. Я честен прежде всего перед собой и никогда никого не осудил", - заявил серебряный призер чемпионата Европы-2016 в своем twitter.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также