Патрис Эвра не толерантно высказался о своих коллегах по футбольному полю.

Пресс-служба чемпиона Франции – клуба "Пари Сен-Жермен" выступила с заявлением по поводу высказываний экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патриса Эвра, сообщает global.espn.com.

После поражения ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов от "МанЮнайтед" (1:3), Эвра в приложении Snapchat назвал игроков парижской команды "гомосексуалистами" (в оригинале - faggots), а футболистов "Манчестер Юнайтед" - "мужчинами".

ПСЖ строго осуждает гомофобские высказывания и планирует подать в суд на бывшего игрока манчестерской команды, отмечает издание.

В свою очередь, Патрис позже принес свои извинения за гомофобные оскорбления в адрес ПСЖ.

I love this game, and more importantly , I love EVERYONE. A quick message here to clear up any confusion! ❤️ #ILTG #positive4evra pic.twitter.com/92RuMIT9ao — Patrice Evra (@Evra) 19 марта 2019 г.

"Случилось очень большое недоразумение. Видео действительно было снято в шутку, но СМИ преподнесли его так, будто я выступаю против людей с нетрадиционной ориентацией.

Я не гомофоб. Если я кого-то обидел, то приношу извинения. Я этого не хотел, а французские СМИ пытаются меня унизить. Я за равенство. Ты всегда имеешь право быть свободным, что бы ты ни делал в жизни. Я честен прежде всего перед собой и никогда никого не осудил", - заявил серебряный призер чемпионата Европы-2016 в своем twitter.