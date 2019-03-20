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Франция выдала ордеры на арест двух россиян, причастных к допинговому скандалу

Экс-чиновники федерации легкой атлетики пожизненно отстранены от спорта.

Франция выдала ордеры на арест двух россиян, причастных к допинговому скандалу
Фото: ryb.ru

Власти Франции выдали ордера на арест экс-функционеров Всероссийской федерации легкой атлетики, замешанных в допинговом скандале. Об этом пишет служба "Би-Би-Си".

В частности, выданы документы на арест бывшего руководителя российской легкой атлетики Валентина Балахничева и экс-тренера сборной России Алексея Мельникова.

Балахничев уже заявил российским СМИ, что находится в России, а для ордера на его арест нет оснований.

И Балахничев, и Мельников в 2015 году были пожизненно отстранены от спорта, когда вскрылась информация о системном приеме допинга российскими спортсменами с поддержкой на государственном уровне.

Расследование допингового скандала началось в ноябре 2015 года, когда бывший руководитель Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF), сенегальский бизнесмен Ламин Диак был обвинен в получении миллионов долларов для сокрытия допинга российскими спортсменами. В 2017 году также был выдан ордер на его сына, Папу Массату Дика. Расследование ведется под руководством Франции, поскольку средства, как полагают сыщики, были отмыты во Франции.

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