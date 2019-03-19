МИД РФ вернул Украине ноту протеста о визите Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста относительно визита президента России Владимира Путина на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"...мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был, не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, в российском МИД призвали Украину признать Крым российским.

"Призываем украинский МИД признать реальность – жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией", - сказано в комментарии.

Напомним, 18 марта Украина заявила протест из-за очередного приезда Путина в Крым. МИД обвинила РФ в демонстративном пренебрежении международным правом.