Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Выбирая зло
Выбирая зло
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяПолитика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста о визите Путина в оккупированный Крым

В российском МИД призвали Украину признать Крым российским.

МИД РФ вернул Украине ноту протеста о визите Путина в оккупированный Крым
Здание МИД России в Москве
Фото: EPA/UPG

Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста относительно визита президента России Владимира Путина на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"...мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был, не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Кроме того, в российском МИД призвали Украину признать Крым российским.

"Призываем украинский МИД признать реальность – жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией", - сказано в комментарии.

Напомним, 18 марта Украина заявила протест из-за очередного приезда Путина в Крым. МИД обвинила РФ в демонстративном пренебрежении международным правом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также