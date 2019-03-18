Украина заявила протест из-за очередного приезда Путина в Крым

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с очередным приездом президента РФ Владимира Путина в Крым, который находится под российской оккупацией.

Об этом говорится на сайте МИД.

"Украина считает этот визит грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Российская Федерация и Украина", - сказано в заявлении.

Путин приехал в Крым по случаю пятой годовщины аннексии украинского полуострова.

Он принял участие в запуске двух новых энергоблоков Балаклавской и Таврической ТЭС.

Путин сказал, что введение в эксплуатацию новых генерирующих мощностей замещает приток электроэнергии, который раньше поступал с материковой части Украины.

"Балаклавская и Таврическая станции дадут нам 940 мегаватт. Ещё 850 мегаватт может обеспечить энергомост, подключённый к Единой системе энергоснабжения России. 160 мегаватт – это прежние объекты генерации, и ещё 129 мегаватт даст новая Сакская ТЭС, которая в настоящее время готовится к вводу и проходит комплексные испытания", - заявил Путин.

Кроме того, в оккупированном Севастополе российский президент посетил "Малахов курган".

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России. С тех пор он по меньшей мере 12 раз приезжал на оккупированную территорию.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.