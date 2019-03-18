МВД предупредило об уголовной ответственности за фото в избирательной кабинке

Министерство внутренних дел предупредило об уголовной ответственности за фотографирование в избирательной кабинке.

Советник главы МВД Иван Варченко на брифинге в понедельник сказал, что это можно расценивать как нарушение тайны волеизъявления, пишет УНИАН.

"Мы напоминаем избирателю: вы не должны никому отчитываться о своем волеизъявлении. Более того, эта отчетность может нести признаки уголовного преступления, поскольку избиратель может нести наказание за разглашение результатов своего волеизъявления. Вы не имеете права фотографировать свой бюллетень, не имеете права демонстрировать его на избирательном участке, потому что это нарушение тайны волеизъявления. То есть никаких селфи в кабинках, никаких отчетов", - сказал Варченко.

Он напомнил, что в статье 7 Закона о выборах президента Украины говорится о том, что голосование является тайным, и контроль за волеизъявлением избирателей запрещается.

"Съемка и фиксация каким-либо способом результатов волеизъявления - это нарушение тайны голосования. Статья 159 Уголовного кодекса предусматривает, что избиратель, который себе это позволит, может понести наказание до 3 лет лишения свободы", - сказал Варченко.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся менее чем через две недели, 31 марта.