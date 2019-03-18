Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве сдали в аренду

Цена аренды квартиры,а также кто ее арендует, не сообщается.

Арестованная квартира бывшего президента Виктора Януковича на Оболонской Набережной в Киеве передана в аренду.

Об этом сообщил директор Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Антон Янчук.

"Квартиру передали в аренду и застраховали", - сообщил он.

Цена аренды квартиры,а также и кто ее арендует, он не уточнил.

В то же время источники в АРМА сообщили, что подобного рода информацию управитель недвижимости может и не сообщать АРМА.

Напомним, в квартире на Оболонской набережной Янукович официально был прописан еще до избрания президентом. После бегства экс-президента квартиру опломбировала прокуратура. В этой квартире также ранее жила любовница Януковича Любовь Полежай. В феврале АРМА передала квартиру Януковича в Киеве временному управляющему.

Ранее АРМА перезапустило конкурс на управляющего бывшей президентской резиденцией "Межигорье".

Территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания - компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.