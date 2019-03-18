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С "Укроборонпрома" частично снимут государственную тайну, - Луценко

Ожидается, что некоторые стороны деятельности предприятия будут рассекречены.

С "Укроборонпрома" частично снимут государственную тайну, - Луценко
Фото: ukroboronprom.com.ua

С деятельности государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого развернулся скандал с хищениями, будет частично снята государственная тайна. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает РБК-Украина.

"Будет снята частично с определенных позиций тайна. Более прозрачные процессы будут связаны с переносом отдельных предприятий "Укроборонпрома" в перечень тех, которые могут корпоратизироваться, из перечня предприятий, которые не могли корпоратизироваться", - сообщила Луценко.

Луценко также анонсировала, что в госконцерн "Укроборонпром" "будут введены наблюдатели от НАТО".

Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было поручено провести аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов. Кабмин обязан привлечь к аудиту специалистов из стран НАТО.

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