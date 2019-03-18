Печерский суд отменил закрытие дела в отношении Сытника и Холодницкого за разглашение данных досудебного расследования

Обстоятельства дела в материалах суда не указаны.

Печерский районный суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства в отношении специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника по факту разглашения данных досудебного расследования и вмешательства в деятельность государственного деятеля.

Об этом говорится в материалах суда.

Решение о закрытии производства принял следователь по особо важным делам Гронский в сентябре 2018 года. Речь шла об уголовном производстве от 18 января 2017 года, по которому Холодницкий, Сытник и трое детективов НАБУ подозревались в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность госдеятеля), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного расследования) Уголовного кодекса.

Также 12 марта суд обязал вернуть материалы уголовного производства в Главное следственное управление Генпрокуратуры для продолжения досудебного расследования. Обстоятельства дела в материалах не указываются.

Напомним, САП открыла дело в отношении Сытника по факту сокрытия информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере.