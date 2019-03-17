Тимошенко посетила Северодонецк

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко провела 17 марта встречу с общиной Северодонецка, административного центра Луганщины. В партии утверждают, что на встречу собралось не менее 10 тысяч человек.

«Если так произойдет и выборы хорошо закончатся, я никогда не допущу, чтобы нас, единый украинский народ, делил кто-то на восток и запад, по языку, религии, политике. Каждый раз на каждых выборах нас пытались развести по разные стороны баррикад», - отметила она и добавила, что после того горя, которое пережили люди, сегодня всем надо крепко обняться.

Кандидат в Президенты подчеркнула, для Украины крайне важно построить переговорный процесс и достичь мира тем путем, который больше не уничтожит ни одной жизни, не унизит ни одну семью и не выгонит никого из собственного дома.

Они убеждена, что после выборов нужно начинать новый сильный переговорный процесс, основанный на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, когда наша страна отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границу Он подписан ключевыми странами мира. И первый шаг - собрать за одним столом лидеров стран-подписантов.

«В последнее время я разговаривала со всеми лидерами ключевых стран. Я с ним хорошо знакома и могу с ними говорить без посредников, без специальных процедур. Я говорю о том, чтобы после выборов мы сели за стол переговоров и договорились о мире. И мир будет. Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии, знаю настроения их команд и народов. Мир будет», - Тимошенко.