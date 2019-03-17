​Тимошенко пообещала привлечь Порошенко к ответственности в случае победы на выборах

"Первое, что я сделаю, - посажу трех его друзей. Но обойдется ли тремя?"

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала, что привлечет президента Петра Порошенко к ответственность "за все преступления" в случае победы на выборах.

Об этом она сказала на предвыборном митинге в Чугуеве в воскресенье.

В качестве примера таких преступлений она назвала скандал с коррупцией на оборонных закупках и "тарифную вакханалию".

Тимошенко пообещала, что ближайшему окружению Порошенко будут грозить тюремные сроки.

"Президент Украины, когда принимал инаугурацию в парламенте, он провозгласил, что он, как лидер Сингапура Ли Кван Ю, только станет президентом - за коррупцию посадит трех своих друзей. И меня журналисты спрашивают: ну, не выполнил же президент обязательство, и спрашивают, что я буду делать. Первое, что я сделаю, - посажу трех его друзей, причем сразу. Но обойдется ли тремя?" - сказала Тимошенко избирателям.

При этом она отметила, что ее друзей сажать не придется.

"Если в нашей стране останется такая система власти, что каждому президенту нужно будет сажать своих друзей, мы страну не построим. Наша стратегия такова, что нам нужно один раз от президента и исполнительной власти отделить контролирующие органы, прокуратуру и все прочее. Чтобы от президента не зависело, будут ли его друзей сажать или нет, а зависело от независимой прокуратуры, Службы безопасности Украины", - сказала Тимошенко.

По ее словам, без изменений в нынешней системе останется клановость, коррупция, олигократия и "все что у нас есть самого плохого".