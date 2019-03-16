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Яценюк предостерег от силового сценария в ходе выборов

"Право на применение силы имеет только государство".

Яценюк предостерег от силового сценария в ходе выборов
Фото: Макс Требухов

Бывший премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил о недопустимости использования силового сценария во время президентских выборов в Украине.

В эфире ТРК "Украина" 15 марта Яценюк сказал следующее: "Силовой сценарий недопустим. И министр внутренних дел, и СБУ четко заявили: право на применение силы имеет только государство".

На вопрос о вероятности фальсификаций выборов он ответил: "Есть только одна организация, которая может признать, что выборы проведены незаконно, - суд. Поэтому 38 из 39-ти кандидатов уже сегодня должны подготовиться к тому, чтобы приветствовать нового победителя".

"Все кандидаты должны осознать свою ответственность за честность и прозрачность выборов. Потому что честные выборы – это будущее украинского европейского государства", - цитирует лидера "Народного фронта" пресс-служба партии.

Он выразил надежду, что в Украине пройдут честные, легитимные, признанные президентские выборы.

"Я верю в разум украинского избирателя. Я верю в то, что каждый человек подумает, проанализирует, придет и сделает правильный выбор", - добавил Яценюк.

Напомним, пресс-секретарь "Национальных дружин" Игорь Вдовин ранее заявил, что наблюдатели на президентских выборах от движения могут применить силу на избирательных участках в случае фальсификаций. 

Однако лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в интервью LB.ua сказал, что "Нацдружины" не будут применять силу на выборах.

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