Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»

LB.ua зустрівся з Білецьким у столичному хабі «Нацкорпусу» 15 березня – напередодні анонсованої масштабної акції протесту у Києві. Ветеран та політик відверто критикує не лише Петра Порошенка, а й Арсена Авакова, та обіцяє припинити переслідувати президента. Але лише у тому випадку, коли президент виконає вимоги націоналістів.

Такі твердження відверто обурюють лідера «Нацкорпусу» Андрія Білецького . Дратують керівника Азовського руху заяви про те, що його партію контролює міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Найгарячіше було 9 березня у Черкасах. Праворадикали зранку влаштували акцію на Банковій у Києві , а після представники черкаського осередку намагалися зупинити кортеж президента. Це призвело до сутичок з правоохоронцями, під час яких постраждали 22 співробітники МВС . Поліція відкрила кримінальне провадженн я, суд відправив під домашній арешт двох представників «Нацкорусу» – Дмитра Кухарчука та Антона Братка. Це націоналістів не зупинило, і вони обіцяють і далі переслідувати президента, вимагаючи арештувати сина та батька Гладковських.

Скандал з розкраданням в оборонній сфері продовжує боляче бити по репутації Петра Порошенка. Навіть з вільнення першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони Олега Гладковського не зменшило шквал критики на адресу чинного президента. Його опоненти і далі кидають списами у цю ахіллесову п'яту його передвиборчої кампанії, завдаючи удари рейтингам. Та користуються з цього не лише лідери передвиборчих перегонів, а й партія з рейтингом на рівні статистичної похибки. Представники «Національного корпусу» «гостинно» зустрічають Петра Порошенка у тих містах, куди він їздить на зустрічі з виборцями, добряче псуючи йому настрій. На відео з виступів помітно , як президент дратується та зі сцени сперечається з націоналістами.

«Єдиний, хто зараз легітимізує хаос у державі, – це Петро Порошенко»

Яким був ваш початковий план на 9 березня?

Якщо починати з Черкас, то треба починати з простих речей, які називаються причинно-наслідкові зв'язки. Причина Черкас, як і взагалі акцій «Національного корпусу» останніх трьох тижнів, вона виключно в одній сфері – у тому, що через розслідування Бігуса (журналіста Дениса Бігуса, - LB.ua) випливла на верх невеличка частина схеми розкрадання в оборонці. Це не просто невеличка частина людей, які у дружніх стосунках з Порошенком, а бізнесом і кар'єрою зобов'язані виключно президенту і є його найближчими оточенням. Це й послужило причиною тих акцій, які проходили у тому числі в Черкасах. Усі попередні акції носили мирний характер, і такі планувалися у попередню суботу. Тільки акції йдуть постійно по висхідній, тобто ми постійно збільшуємо кількість і попереднього тижня вийшли на шість тисяч людей, які приїхали в Київ. Задумка була абсолютно простою: ми хотіли піти на Банкову і там віддати якійсь посадовій особі, заступнику голови адміністрації президента, чотири пункти вимог. Ці вимоги – це арешт Свинарчуків (попереднє прізвище Гладковських, – LB.ua) на час слідства, арешт їхнього майна, питання того, щоби всі слідчі органи оприлюднили весь список справ щодо розкрадання в оборонці. Луценко оприлюднив 400 справ. Наскільки мені відомо, це значно більша кількість справ, яка перевищує тисячу. І щоби Луценко взяв на себе відповідальність звітувати про хід цих справ щотижня публічно.

Чому ви від президента вимагаєте того, що не входить до його обов'язків, та просите його впливати на судову систему?

Тому що президент несе моральну, а повинен нести й кримінальну відповідальність за ту систему крадіжок на армії, яку він побудував. Крадеться, за моїми підрахунками, кожна третя гривня, яку держава віддає на оборонку. Усю цю систему побудував виключно Петро Порошенко – це людина, яка формально не має впливу на судову систему, але в реальності побудувала абсолютно тотальну схему влади в цій країні. Виконавча гілка влади, губернатори, – це зрозуміло президент. Законодавча гілка повністю контролюється президентською коаліцією.

Тому що БПП отримала більшість та сформувала коаліцію з «Народним фронтом».

Абсолютно точно. Я вам ще раз кажу: вона повністю контролюється президентом України.

Бо ми обрали такий парламент.

Тому що у тому числі президент перебуває у таємній змові з «Опоблоком», який йому допомагає у потрібні хвилини. Тому що президент підім'яв під себе залишки Партії регіонів у вигляді «Відродження», «Нашого краю» і тому подібних структур. Зрозуміло, що українці на той час обрали такий парламент через зрозумілі причини, бо вся країна вболівала не за вибори, а за війну. Ці люди (і «Народний Фронт», і БПП, і Радикальна партія, і власне «Батьківщина») досить брудно використовували патріотичні гасла і гасла допомоги фронту для того, щоб прийти до корита. Вони отримали те корито і виїдають кожну копійку з країни. Тепер що стосується силових відомств. Порошенко приватизував армію настільки, що вони не соромляться на офіційних сторінках бригад, начальника Генерального штабу (Віктора Муженка, – LB.ua) вивішувати партійні плакати, тобто плакати кандидата у президенти.

Муженко не соромиться з'являтися на форумі «Від Крут до Брюсселя», хоча це не просто незаконно, це кримінальна справа. Кум Порошенка очолює прокуратуру, на яку він не мав права без рішення Верховної ради, яку знов таки продавив тоді Порошенко. Служба безпеки «лежить» повністю під Порошенком.

Фото: Максим Левін

У нас таке законодавство: президент делегує Верховній раді своїх представників на ці посади. Будете ви президентом, будете представляти своїх кандидатів.

Якщо я буду президентом, я не буду за ніч перелопачувати парламент, щоб зробити кума генеральним прокурором. Порошенко контролює Верховний і Конституційний суди. Моральна відповідальність за цю систему лежить на Порошенку. Уся країна побачила, що у нас існує телефонне право Свинарчука-молодшого. Порошенко – єдина людина, яка має всі впливи, повністю контролює інформаційний простір, силовиків, армію, Верховну раду, судову систему. Він єдиний, хто вирішує, сидіти Свинарчуку чи ні. Для того, щоб дати арешт хлопцю-добровольцю (Дмитрові Кухарчуку, – LB.ua), який хотів задати йому питання, знадобилося 12 годин.

Який хотів задати питання, вилізши на машину, кидаючи фаєри...

Тому що машини їхали і намагалися таранити людей.

І битися з правоохоронцями.

Ні, їх почали бити правоохоронці, намагаючись відтіснити від кортежу Порошенка. Першими використали сльозогінний газ правоохоронці. Як тільки з'явився кортеж, то київська поліція, ТОР (підрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку, – LB.ua), кинулася використовувати сльозогінний газ, бити людей, на що отримала абсолютну адекватну і гідну відповідь. Дмитро Кухарчук був з перших днів на Майдані. Тоді Порошенко вважав такі дії щодо попереднього президента-покидька абсолютно адекватними і виправданими. Потім він вважав, що Кухарчук пішов зі своїми друзями добровольцями на війну абсолютно виправдано, бо це зберігало його лад. Тепер, коли людина хоче спитати, як так, що президент з друзями крав на крові його бойових товаришів, він виявляється рукою Кремля.

Проблема у тому, що президент не відповідає не лише на питання «Нацкорпусу» чи Кухарчука, зокрема. Президент не відповідає на питання багатьох журналістів, але ж журналісти не влаштовують бійок з правоохоронцями. Таким чином не легітимізуючи хаос у державі.

Я не бачу жодного хаосу у державі у цій ситуації. У нас було 6 тисяч людей, і якби було хоча б мінімальне бажання організувати силове протистояння, ми б його організували. Єдиний, хто зараз легітимізує хаос у державі, – це Петро Порошенко, який спочатку побудував систему крадіжок на солдатах, на автодорі, на пенсіях, медицині, а тепер не хоче за це відповідати. Зрозуміло, що у мафії вожак клану, хрещений батько повинен відповідати за своїх людей, за те, що вони щонайменше не сядуть. Петро Порошенко – єдина людина, яка винна в агресивних діях поліції, а потім і відповідь «Національного корпусу».

Поліція підпорядковується зараз його фактичному опоненту.

Що означає фактичному опоненту? Я думав, що вона підпорядковується його партнеру по коаліції у Верховній раді.

Якщо послухати його останні виступи, то Арсен Аваков не здається дуже прихильним до Петра Порошенка.

Не важливо, що здається. Треба дивитися де-факто. «Народний Фронт» і БПП на двох ділять країну, на двох ділять армійські замовлення, на двох ділять владу в країні. У них, напевне, у банці з павуками є свої тертя і неприємності, але переводити це у те, що вони є ворогами… Якби були ворогами, у Петра Порошенка є абсолютно всі важелі у руках прибрати пана Авакова.

Та якраз немає, навіть за допомогою «Опоблоку» він не просуне питання відставки.

Значить йому не потрібна відставка Авакова. Значить у цій схемі для Петра Порошенка Арсен Аваков значно менше зло, ніж його відсторонення. Значить так простіше заробляти.

Фото: Максим Левін

Ви ж бачите, що протягом останніх тижнів Аваков розповідає про «сітки Березенка», чим, імовірно, дратує Порошенка.

Я в це не дуже вірю. Я вчора слухав генерального прокурора і почув наступні цифри: по справі мережі Юлії Тимошенко викликано і вручені повістки понад 5 тисяч осіб, а у справах сітки Петра Порошенка збираються допитати щось понад тисячу людей. Це не співмірні можливості.

Луценко, мабуть, говорив про Генеральну прокуратуру й СБУ, а «сітками Березенка» займається МВС.

Він казав про всі правоохоронні органи. Гидко і те, що Порошенко настільки жадібна людина, що накрався фантастичних грошей, але витрачає лише державні для підкупу людей. Ми говоримо про людину, яка не має будь-яких моральних стримувачів. При цьому ця людина дозволяє собі робити піар на армії.

«Я не знаю, про що зараз говорити з Аваковим»

Повернімося до Банкової і 9 березня. Чому ви пішли туди, знаючи, що там не буде президента чи заступників АП?

У всьому світі протести у вихідні – це абсолютна норма. Бо громадські рухи відрізняються від, наприклад, проплачених поїздок кандидатів у президенти тим, що у нас немає грошей, щоб платити за мітинги нашим прихильникам. Це студенти, які вчаться, молодь, яка працює, люди, які інколи служать держслужбовцями. Вони можуть зібратися виключно у вихідні дні для того, щоб показати, що нас багато і що воно так не пройде, ми обов'язково дотиснемо і ви посадите цих людей.

Коли ми їдемо туди, де президент виступає, він може скасувати виступ, як у Луцьку, злякавшись людей. Або, як учора (14 березня, – LB.ua), він злякався, знаючи, що багато ветеранів-добровольців не будуть приймати з його рук ордени, відмовився від вручення нагород у Слов'янську. Отримавши інсайд від стукачів в армії про те, що значна група офіцерів і рядових збирається відмовитися від його нагород, він замість того поїхав на тилову базу «Азов», де його також холодно прийняли.

Ви планували того дня спиляти ворота на Банковій, як пишуть ЗМІ?

Поки що ні, але це дуже добра ідея, я про неї обов'язково і подумаю. Я, до речі, казав це поліцейським: «За Януковича цих воріт тут не було».

Фото: Максим Левін

Вам не здається, що у демократичній країні народ має обирати, чи задовольняє його система, яку створив Порошенко чи ні?

Так, здається. Але я не розумію, де тут суперечність.

Скоро вибори, давайте зачекаємо і народ скаже, чи задоволений.

Це хрома логіка, яка в реальному житті не діє. У нас три основні кандидати, як показує соціологія, – це Коломойський у вигляді Зеленського, Тимошенко у вигляді Тимошенко й олігархічних груп, які стоять за нею, та Порошенко, за яким стоять гроші, які він накрав. Така корупційна історія друзів президента у будь-якій країні знесла би прямо зараз главу держави та всю вертикаль влади. Що буде, якщо суспільство не буде виходити і протестувати? Ми будемо таким чином заохочувати будь-якого наступного президента будувати таку систему та красти на армії. Яке б не було його прізвище, якщо це буде Порошенко, він продовжить красти. Якщо це буде Тимошенко, вона зрозуміє, що Порошенку спустили і спустять їй. Якщо це буде Зеленський чи Гриценко, вони подумають: «Якщо я буду красти багато і завішаю країну білбордами про армію, з якої крав гроші, куплю майже всі ЗМІ, то мені все зійде з рук і я залишуся і при грошах, і при владі». Якщо зараз суспільство буде на це спокійно буде дивитися, бо скоро вибори, таким чином ми себе самі приречуємо на те, що будь-яка влада буде красти.

Ще раз до Банкової. Чому ви закликали людей їхати в Черкаси?

Бо на Банковій не вдалося вручити вимоги представникам президента, бо пройти до адміністрації не дали, бо акція вийшла неповна. Попередньо такого плану не було.

У Черкасах було ухвалено рішення, що потрібно силою пробиватися до президента, чи це було спонтанно?

Це було абсолютно спонтанно. Так, як ніхто не планував їхати до Черкас, змогли добратися лише черкащани. Їх було там 50-60 людей - абсолютна більшість ветерани АТО. Вони пішли до сцени. Президент був у Черкасах п'яний, як зараз майже щодня. Трохи затягнув. Поліція 12 разів гальмувала всі автобуси, які їхали до Черкас. Вони хотіли, щоб він завершив виступ, і після того допустити до міста протестувальників. Що, звісно, дуже підозріло, враховуючи всі розмови про серйозний конфлікт Авакова з Порошенком. Приїхали тільки ті, хто був мешканцем Черкас. Моментально зупинилася промова посеред слова, почали співати гімн. Хлопці хотіли пройти до сцени, але їх почали гальмувати, Порошенка стягнули за руку зі сцени, посадили в машину. Вони вийшли на дорогу, аби сказати свої вимови. Коли з'явився Порошенківський кортеж, то Управління державної охорони й київський ТОР отримали команду відтісняти і влаштовувати бійку. Черкаські правоохоронці прямо казали, що ті, хто приїхав з Києва, розповідали: «Щас етіх зацепім і устроім махач».

Це Аваков дав таку команду?

Там керували удошники і їм підпорядковувався київський спецпідрозділ. Вони спровокували цю бійку тим, що бризкали сльозогінний газ.

У контексті подій у Черкасах виникає питання, чи можете ви контролювати своїх послідовників.

Так, можемо. Важливіше питання, чи може Порошенко контролювати людей, яких розставив на посади і які крадуть.

Фото: Максим Левін

Після подій у Черкасах вам телефонувало керівництво МВС чи поліції?

Ні, не телефонувало.

Були особисті зустрічі?

Я приїжджав говорити з поліцейськими, не буду називати з ким, щодо цих тем. Безумовно, вони на 100% щирі у цій ситуації не будуть. У мене склалося враження, що це все було для них абсолютною несподіванкою і вирішувалося керівниками на місці і набрало жорстких заходів. Я не бачу, що поліція хоче влаштовувати бійки. Уже в Житомирі і Чернігові я бачу, яким шляхом вони будуть йти, – виставленням тисяч і тисяч поліцейських. Я думаю, вони будуть масою вирішувати це питання.

На тій розмові вас просили стримати запал і не влаштовувати більше сутичок?

Питання не у сутичках, взагалі може не бути акцій. Сьогодні Свинарчук може опинитися у тюрмі – після цього ми можемо перестати говорити про будь-які акції. Але якщо вони будуть покривати Свинарчука, будуть продовжуватися акції протесту.

І все-таки, що вас попросила поліція?

Ні. Я говорив з поліцією на тему їхньої неадекватної поведінки.

Прохання були якісь?

Ні, не було.

Нічого взагалі не просили?

А що вони будуть просити?

Ви з Аваковим говорили після цього?

Ні, не говорив.

Як ви вважаєте, йому не було цікаво з вами поговорити? Очевидно, він стурбований тим, що відбувається.

Я не знаю, про що зараз говорити з Аваковим. Вони повторюють усі помилки попередньої влади. Вони така ж частина системи, як ГПУ і СБУ. Важко знайти точки дотику.

«Це вже підстава для президента знятися з виборів»

Як буде відбуватися акція у суботу?

Мирно, креативно і надзвичайно цікаво й масово.

Сергій Коротких (один із лідерів «Національного корпусу», – LB.ua) сказав, що у вас є дані про провокацію СБУ.

Зараз у великій кількості якісь «Патріоти України» намагаються організувати пропрезидентські мітинги, купують тітушок, обходять всі спортзали в Одесі, Полтаві, Києві, Львові, Харкові, Сєвєродонецьку. Обіцяють по 2 тисячі гривень. Вийшла історія з Наріком. Кримінал, наскільки мені відомо, не хоче з цим зв'язатися, тому СБУ, ГУР (Головне управління розвідки Міноборони, - LB.ua), СЗР (Служба зовнішньої розвідки, – LB.ua) будуть діяти своїми силами. Вони готують прес-конференції про те, що російські, білоруські добровольці є агентами Росії. Я бачив цих людей у бою і точно знаю, що це брехня.

У цій справі про замах ДБР викликало вас на допит?

Так, треба у понеділок іти на допит. Я їм більше, ніж вам, сказати не зможу. Я абсолютно впевнений у своїх джерелах зі Служби безпеки України, ці джерела жодного разу мене не підводили, з цими людьми мене пов'язує фронт. Усю цю інформацію я оприлюднюю для того, аби українці знали, якщо щось трапиться, у якому кабінеті була поставлена задача, хто був організатором і хто скоріш за все - виконавцями.

Фото: Максим Левін Серед книг на столі Білецького - 'Німецький соціалізм' Рудольфа Юнга - теоретика нацизму

Ви розповідали: те, що ми бачимо зараз – це верхівка, яка спливла нещодавно. Це по-перше. По-друге, ви заявляли, що мали дані про розкрадання ще у 2017 році…

І проводили акції.

Але виникає питання: чому зараз такі масштабні акції?

Це зрозуміло абсолютно: справа Бігуса – найбільша зі всіх справ щодо розкрадання в армії. Усі справи, які я подавав, максимум викривали командирів бригад. Я розумів, що цим командирам прийшло щонайменше 10%, решта пішло на верх. Справа Гладковського унікальна тим, що людина, яка йде поруч з Порошенком десятків років, на яку він переписує свої частини бізнесу. Тут зрозуміло, що замазаний президент.

У самому розслідуванні не доведено безпосередню причетність Порошенка. І коли ви влаштовуєте такі акції за два тижні до виборів, то це викликає думки про політизованість.

Порошенку типу можна красти за два місяці перед виборами? Така логіка у БППшників та людей на зарплаті, які висловлюють обурення мітингами.

У більшості людей викликає думки лише одне – те, що Порошенко організував величезну схему по всій країні, що він краде у всієї країни.

Очевидно, що це використовують перш за все опоненти Порошенка. Ви розумієте, що створює для них картинку?

Ви вважаєте, що президент може красти прямо зараз, бо скоро вибори?

Ні, я так не вважаю.

З вашої логіки виходить так. Тоді треба законом провести, що не можна будь-які крадіжки президента та його друзів розслідувати за квартал до виборів, бо йому потрібні бабки на передвиборчу кампанію. Моя логіка абсолютно інша. Я вважаю, якщо ми це попустимо цій людині, вони будуть це робити, ми будемо масштабувати та продукувати у майбутньому подібні крадіжки. Я вважаю, що це вже підстава для президента знятися з виборів.

Фото: Максим Левін

Як так тоді сталося, що ці акції не влаштовують ані «Свобода», ані «Правий сектор», ані С14, яких Аваков називає людьми СБУ, а влаштовує лише «Нацкорпус».

Якщо С14 справді афілійована з СБУ, то це основне пояснення.

Інші?

Ярош вважає нормальним на день добровольця з'являтися з президентом. Я вважаю, що це не адекват, не можна так втрачати свій авторитет на рівному місці. Зараз це негарно. Подивимося, як до цього націоналістичний актив ставиться. Можу вас запевнити, що на попередній акції була велика кількість «свободівців». Думаю, цього разу їх буде ще більше. Думаю, що Порошенко не є націоналістом, а використовує націоналістичні гасла, замазуючи корупцією. Думаю, чим більше націоналісти будуть це затягувати, тим гірше буде для керівництва цих організацій. Ми оголосили, що акція буде проходити повністю не під партійними прапорами, тому я буду сподіватися, що ми побачимо і керівництво «Свободи», і більшість свободівців, і кандидата у президенти.

Розумієте, чому ваші акції більше сприймаються, як політичні, а не як висловлення громадянської позиції. Від них виграють опоненти Порошенка – Тимошенко та Зеленський – це ті кандидати, яким симпатизує Арсен Аваков. Через це до ваших акцій упереджене ставлення.

Хай симпатизує їм Арсен Аваков. Я їм не симпатизую.

Їм чи Авакову?

Ані їм, ані Арсену Авакову.

Як давно ви не симпатизуєте Авакову?

Ви розкрийте, будь ласка, питання.

Складається враження, якщо вірити вашим словам, ви давно не спілкуєтеся і між вами кішка пробігла. Давно це?

Розкрийте тоді, що таке спілкуватися.

Коли ви перестали спілкуватися з Арсеном Аваковим? Хоча би телефоном чи особиста зустріч?

У 2018 році я однаково спілкувався з Порошенком, Аваковим, Гройсманом. Мені доводиться з цими людьми спілкуватися.

Тобто останнім часом ви спілкувалися з Арсеном Аваковим не більше, ніж з іншими державними діячами?

Я з ним завжди спілкувався не більше, ніж з іншими державними діячами.

«Ми задавимо їх числом і підтримкою»

Як ви вважаєте ці акції вплинуть на рейтинг чи впізнаваність «Національного корпусу»?

Я вважаю, що будь-які акції впливають на рейтинги. Впізнаваність – це виключно кількість показів.

Можна вважати, що ці акції – це початок вашої підготовки до парламентських виборів?

Ні, не можна.

Фото: Максим Левін

Ще чула таку думку, що цими акціями ви можете збільшувати свою політичну вагу у національному русі.

За мною реальна бойова кар'єра. Я бачив, скільки людей загинуло через абсолютну неадекватну ситуацію в армії, у тому числі з постачанням озброєння. Я ветеран війни з активною позицією. У мене на руках померла не одна людина. Я не розумію, як я повинен реагувати і чи потрібні мені плани на майбутнє, чи збільшення впізнаваності для того, щоб погано ставитися до покидьків, які призводять до смерті військових.

Ви зараз є політиком і маєте думати про майбутнє.

Я вірю, що виграти війну можна на фронті, а продати Україну у київських кабінетах. У цій справі я себе перш за все відчуваю солдатом, а не політиком. Закінчиться справа Свинарчуків, вони сядуть і ми, безумовно, почнемо активну кампанію. Зараз це для мене питання ветерана, а не Андрія Білецького-політика.

Про гроші. Ви з Коломойським спілкуєтеся?

Не спілкуюся. Останній раз я пересікався з цією людиною понад два роки тому.

Ходять такі чутки, що ваші акції спонсорує Коломойський.

Чутки на те вони і чутки. Якщо сісти з бабцями під під'їздом, то вийде так, що кожна дівчина до 27 років виявиться проституткою. Коломойський ніколи не спонсорував і не спонсорує нас.

Фото: Максим Левін

На виборах «Національні дружини» будуть застосовувати силу?

На виборах «Національні дружини» будуть спостерігачами.

У жодному випадку сила не буде застосована?

«Національні дружини» силу точно застосовувати не будуть. Єдине завдання, що якщо вони будуть бачити злочин, повинні будуть повідомити правоохоронні органи, якщо їх немає, вони мають право на те, щоб зупинити злочин у рамках закону.

Вам було відомо про плани Порошенка відвідати полк «Азов»?

Так, як і про нагородження у Слов'янську. Порошенко перебуває у статусі головнокомандувача, він приїхав до найкращого бойового підрозділу на лінії зіткнення. І це позитив. Погано, що він приїхав до нього після акцій протесту. Це взяття людей у заручники. Знаючи, що він у статусі головнокомандувача, а ці люди сковані військовим статутом, він собі як медальку вішає на груди. Погано, що він за п'ять років не приїжджав до «Азову». Погано, що Порошенко сказав, що «Азов» не брав Маріуполь. Він боїться, що його звинуватять у тому, що він головний ворог добробатів. А я думаю, що він ним є і буде. Я думаю, що відвідування «Азову» для нього було холодним душем. Після цього він вирішив не летіти у Луцьк і думав, що воно у Ковелі пройде краще, але не пройшло краще.

Головний редактор Цензор. НЕТ Юрій Бутусов писав, що ваші побратими запитували про Гладковського.

І не тільки. Усе, що повинен був запитати чесний солдат, Порошенко почув. Замість відповідей було лиття води про те, що всіх посадять тільки згодом. Як тільки вибори закінчаться, одразу посадять Свинарчука. Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?

Думаю, що не сяде.

От вам проста відповідь, чому варто проводити ці акції. Я слово даю, як тільки сядуть Свинарчуки й озвучать кількість справ, «Національний корпус» з принципу не вийде з цими питаннями до виборів у перший чи другий тур.

Ще раз повторю: відповідальність за події минулої суботи лежить виключно на чинній владі. Ми задавимо їх числом і підтримкою, нам не потрібна сила у цьому випадку – нам потрібна масова підтримка людей.