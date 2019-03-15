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МВД проверяет сообщения о вмешательстве в работу информационной системы ЦИК

Информация о вмешательстве в работу системы поступили от кандидатов в президенты.

МВД проверяет сообщения о вмешательстве в работу информационной системы ЦИК
Фото: Макс Левин

В Министерстве внутренних дел Украины проводится проверка информации о несанкционированном доступе в информационную систему ЦИК "Выборы-2019".

Об этом информирует пресс-служба МВД.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщения о вмешательстве в работу системы поступили от кандидатов в Президенты.

"Для нас важны средства защиты этой системы от несанкционированного вмешательства в работу и возможных кибератак в день голосования. У нас уже есть несколько обращений от кандидатов в президенты относительно вмешательства в работу системы. Речь идет как о транзитных серверах, так и о несанкционированном доступе в систему. Наши специалисты проверяют эту информацию. Мы должны хорошо понимать, что информационно-аналитическая система "Выборы-2019" полностью защищена от внешнего воздействия", - сообщил Аваков.

Также Аваков отметил, что МВД обеспечит усиленную охрану линий связи от физических повреждений. Для этого "Укртелеком" предоставил Нацполиции подробный перечень наиболее потенциально уязвимых каналов.

В конце февраля сообщалось, что СБУ отбила атаку на сайт Центризбиркома.

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