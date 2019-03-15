Тимошенко: наука и образование обеспечат возрождения Украины

«Или мы построим культуру и глобальную Украину, или потеряем свое имя».

Парадигма ценностей в глобальном мире изменилась: если раньше это были нефть, газ, недра, земля, то теперь все сильные экономики опираются на интеллект человека. Такое мнение высказала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время Форума «Наука, образование, культура - приоритеты развития Украины» в Киеве.

Именно поэтому, по ее словам, разработанный Новый курс Украины определил образование и науку своим приоритетом. Он предусматривает всеобъемлющую модернизацию всех учебных заведений - от садов до вузов, изменение подходов к финансированию науки - ставка будет делаться на университетское образование.

"В Новом курсе

будут четко прописаны все необходимые условия для комфортной жизни и работы на родине. Речь идет об обеспечении педагогов достойной зарплатой и таким социальным пакетом, «чтобы учить детей шли лучшие из лучших»", - говорит Тимошенко.

Также она упомянула о важности построения новой экосистемы жизни человека: важно поднять культуру, "которая всегда финансировалась по остаточному принципу", создавать государственные фонды для перевода произведений отечественных писателей, заботиться о культурном достоянии Украины, разработать для художников культурные программы, чтобы они ездили по миру и представляли нашу культуру.

«Или мы построим культуру и глобальную Украину, или потеряем свое имя», - подчеркнула Юлия Тимошенко.