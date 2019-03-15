​Шевченковский суд Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Киеве эвакуировали Шевченковский районный суд из-за сообщения о минировании.
Об этом говорится в фейсбуке суда.
Сообщение о том, что здание суда заминировали, поступило в около двух часов дня. После этого была начата эвакуация работников и посетителей суда.
Напомним, что ложные сообщения о минировании происходят в Украине часто. Хулиганов не останавливает даже уголовная ответственность.
Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет для "шутников". Но риск попасть за решетку зачастую не отпугивает лжеминеров.
По данным правоохранителей, каждый выезд взрывотехников по сообщению о минировании обходится государству в 30 тыс. гривен.