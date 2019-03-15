Глава ЦИК: нынешнюю избирательную кампанию можно охарактеризовать словом "впервые"

Центральная избирательная комиссия работает без отклонений от плана и графика проведения избирательной кампании.

Об этом заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук на пресс-конференции, передает "Укринформ".

"ЦИК без отклонений придерживается установленного графика, выполняет те функции, которые должна выполнять в качестве администрирующего выборы органа", - отметила Слипачук.

По ее словам, нынешнюю избирательную кампанию во многих аспектах можно охарактеризовать словом "впервые". В частности, впервые работает этот состав ЦИК, рекордное количество кандидатов в бюллетене - 39; избирательный бюллетень впервые имеет длину 80 см; впервые в течение избирательной кампании применяется система государственных публичных закупок через систему Prozorro и т. д.

Напомним, в ночь на 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания и ЦИК начал прием документов от кандидатов.

Выборы главы государства назначены на 31 марта.