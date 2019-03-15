Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Глава СВР Божок назначен замминистра иностранных дел
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Глава ЦИК: нынешнюю избирательную кампанию можно охарактеризовать словом "впервые"

"ЦИК без отклонений придерживается установленного графика".

Глава ЦИК: нынешнюю избирательную кампанию можно охарактеризовать словом "впервые"
Татьяна Слипачук
Фото: Макс Левин

Центральная избирательная комиссия работает без отклонений от плана и графика проведения избирательной кампании.

Об этом заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук на пресс-конференции, передает "Укринформ".

"ЦИК без отклонений придерживается установленного графика, выполняет те функции, которые должна выполнять в качестве администрирующего выборы органа", - отметила Слипачук.

По ее словам, нынешнюю избирательную кампанию во многих аспектах можно охарактеризовать словом "впервые". В частности, впервые работает этот состав ЦИК, рекордное количество кандидатов в бюллетене - 39; избирательный бюллетень впервые имеет длину 80 см; впервые в течение избирательной кампании применяется система государственных публичных закупок через систему Prozorro и т. д.

Напомним, в ночь на 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания и ЦИК начал прием документов от кандидатов.

Выборы главы государства назначены на 31 марта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также