ЦИК в порядке исключения создал спецучастки для голосования военных в зоне ООС

В Донецкой области образованы 65 избирательных участков, в Луганской - 14.

Центральная избирательная комиссия в порядке исключения создала 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей.

Такое решение было принято на заседании 14 марта, сообщила председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Рассмотрев соответствующие представления Министерства обороны, Комиссия образовала в исключительном случае 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа в Фейсбуке.

Так, в Донецкой области образованы 65 избирательных участков, в Луганской - 14, на территории Львовской области - один избирательный участок.

Также были созданы участковые избирательные комиссии (ОИК). Комиссия также утвердила единые сметы расходов ОИК по выборам трех территориальных избирательных округов на общую сумму 13 млн 47 тыс. 655 гривен.

"Таким образом, по состоянию на 14 марта Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 195 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее командующий ООС Сергей Наев заявил, что военнослужащим, которые несут службу на передовых позициях на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на президентских выборах.

Первый тур президентских выборов в Украине пройдет 31 марта, второй (при необходимости) - 21 апреля.