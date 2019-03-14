В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
В Киеве найден мертвым сотрудник Администрации президента (обновлено)
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Признает ли Греция ПЦУ и как этому противодействует Москва?
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
Луценко и Сытник устроили перепалку из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
ГлавнаяПолитика

ЦИК в порядке исключения создал спецучастки для голосования военных в зоне ООС

В Донецкой области образованы 65 избирательных участков, в Луганской - 14.

ЦИК в порядке исключения создал спецучастки для голосования военных в зоне ООС
Голосование в Краматорске (архивное фото)
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия в порядке исключения создала 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей.

Такое решение было принято на заседании 14 марта, сообщила председатель комиссии Татьяна Слипачук.

Рассмотрев соответствующие представления Министерства обороны, Комиссия образовала в исключительном случае 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа в Фейсбуке.

Так, в Донецкой области образованы 65 избирательных участков, в Луганской - 14, на территории Львовской области - один избирательный участок.

Также были созданы участковые избирательные комиссии (ОИК). Комиссия также утвердила единые сметы расходов ОИК по выборам трех территориальных избирательных округов на общую сумму 13 млн 47 тыс. 655 гривен.

"Таким образом, по состоянию на 14 марта Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 195 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее командующий ООС Сергей Наев заявил, что военнослужащим, которые несут службу на передовых позициях на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на президентских выборах.

Первый тур президентских выборов в Украине пройдет 31 марта, второй (при необходимости) - 21 апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также