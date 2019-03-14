Внешняя разведка называет фейком информацию о назначении Анатолия Баронина ректором Института СВРУ

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) опровеграет факт назначения ректором Института СВР Анатолия Баронина.

Об этом говорится в сообщении для СМИ, размещенном на сайте ведомства.

«С 13 ноября 2018 Анатолий Баронин действительно работает в СВРУ, на должности ведущего консультанта Председателя по вопросам аналитической работы. С 12 февраля 2019 наравне с основными функциями ему поручено исполнять обязанности ректора Института СВРУ», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, перед Барониным стоит задача воплотить в жизнь реформу учебного заведения в соответствии со стандартами НАТО, «превратив его из неэффективной структуры, которая только съедает бюджетные средства, на современное специализированное учебное заведение последипломного образования для подготовки специалистов по лучшими практикам ЦРУ, МИ6 и МОССАДа».

Отмечается, что в отличие от предыдущих руководителей Института СВРУ Анатолий Баронин владеет иностранным языком, что существенно способствует заимствованию передового опыта НАТО в сфере подготовки офицеров-разведчиков. До 2000-х он уже работал в структуре СВР, а с началом русской агрессии на волонтерских началах работал на противодействие гибридной агрессии Кремля.

В СВРУ подчеркивают, что обнародованная некоторыми СМИ информация хоть и не является достоверной, но содержит отдельные данные о личном составе СВРУ, что является служебной информацией, не подлежащей разглашению. «В связи с этим по факту разглашения служебной информации подразделением внутренней безопасности СВРУ уже начато расследование. Как известно, по законодательству Украины разглашение служебной информации влечет за собой ответственность, в том числе и уголовную», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анатолий Баронин назначен ректором Института СВР, хотя не имеет необходимого образования и квалификации для того, чтобы занимать руководящую должность в подведомственном Службе институте.