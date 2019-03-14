"Батькивщина" инициирует создание еще одной ВСК по расследованию коррупции в оборонпроме

Первый заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев обвинил аппарат Верховной Рады Украины в блокировании создание ВСК, которая должна расследовать коррупцию в «Укроборонпроме».

«Аппарат парламента который раз блокирует создание ВСК. Поскольку безупречно были подготовлены все документы, как нам стало известно, состоялось давление на лидера одной из парламентских групп, и она отозвала своего представителя из этой комиссии», - возмутился Соболев.

При этом он скептически отнесся к эффективности ВСК по расследованию коррупции в оборонпроме, которую Верховная Рада создала после обнародования первой публикации резонансных журналистских расследований, и которая, как известно «полторы недели не могла собраться на заседание и только под давлением Верховной Рады вынуждена были начать заседание».

Напомним, возглавляет комиссию депутат от БПП Иван Винник.

«Это классическая ситуация, когда щуку бросили в реку: представитель Порошенко возглавляет комиссию, которая расследует коррупцию, в которой замешано все окружение президента и его предприятия. Я не верю, что в работе такой ВСК будет какой-то результат», - отметил заместитель председателя фракции.

Парламентарий напомнил дела о злоупотреблениях в оборонной отрасли расследуются с 2015 года. Он выразил убеждение, что все материалы были и у генерального прокурора, и в СБУ, «но все спускалось на тормозах».

«Мы подготовим новый, уже третий вариант проекта постановления о создании комиссии. Я убежден, мы заставим их зарегистрировать этот пакет документов, который наконец позволит заработать комиссии, которая реально начнет расследование и по факту коррупции в «Укроборонпроме», и по фактам коррупции в правоохранительных органах, которые прикрывали злоупотребления в оборонной отрасли », - подчеркнул представитель «Батькивщины».