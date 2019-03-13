ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере начала заседание

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию хищений в оборонной сфере начала заседание. Об этом сообщает УНН.

Комиссия расследует сведения, обнародованные журналистами программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" относительно фактов хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства. Комиссия будет работать совместно с комитетом нацбезопасности и обороны и комитетом по борьбе с коррупцией.

Напомним, в финальной части журналистского расследования указано, что фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" ("Оптима"), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже Национальным антикоррупционным бюро.