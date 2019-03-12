Правозащитники подготовили представление в Гаагу по военным преступлениям на Донбассе

Харьковская правозащитная группа и общественная организация "Мирный берег" обнародовали информацию о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта на Донбассе.

Данные собраны из разных источников.

Информация об этих преступлениях войдет в представление для Международного уголовного суда в Гааге, сообщается на сайте правозащитной группы.

"ХПГ и "Мирный берег" подготовили обновленную и уточненную версию представления в Международный уголовный суд, в котором обобщили собранную информацию о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта на Донбассе, и обосновали возможность квалификации этих деяний как преступлений против человечности или военных преступлений по статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Собранные доказательства касаются убийств гражданских лиц в ходе нападений, пытки, повлекшие смерть, внесудебные казни. Нападения на незащищенные гражданские объекты, не являющиеся военными целями. Заключение или другое жестокое лишение физической свободы; посягательство на человеческое достоинство.

Согласно собранным данным, в результате вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг. погибли около 10 350 человек, в т. ч. 2 725 гражданских; ранены почти 25 тыс. человек.

Фото: Інфографіка Харківської правозахисної групи

Фото: Інфографіка Харківської правозахисної групи

По данным ОО "Мирный берег", без вести пропали 2 878 человек.

Фото: Інфографіка Харківської правозахисної групи

Фото: Інфографіка Харківської правозахисної групи

Также приведены данные о незаконно лишенных свободы лицах и жертвах пыток и жестокого обращения.

Фото: Інфографіка Харківської правозахисної групи

Фото: Інфографіка Харківської правозахисної групи

Фото: Інфографіка Харківської правозахисної групи

Фото: Інфографіка Харківської правозахисної групи

Около 3 млн людей был вынуждены бежать с мест постоянного проживания из-за риска погибнуть.