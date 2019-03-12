ЦИК зарегистрировал 635 международных наблюдателей на президентские выборы

Также сформирована 101 участковая комиссия в заграничном избирательном округе.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала во вторник 217 официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта, общее количество иностранных наблюдателей составило 635 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 29 - от Всемирного конгресса украинцев, 186 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО), 1 - от Федеративной Республики Германия, 1 - от международного Республиканского Института", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на 12 марта ЦИК зарегистрировал 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Кроме того, Центризбирком сформировал 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе.

"В заграничном избирательном округе на выборах президента насчитывается 101 избирательный участок, которые расположены в посольствах и консульствах Украины за границей. Больше всего их в ФРГ – 5, по 4 – в США, Польше, Италии, 3 участка – в Канаде, Испании и Турции", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.