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АРМА перезапустило конкурс на управляющего для "Межигорья"

Условия отбора решили упростить.

АРМА перезапустило конкурс на управляющего для "Межигорья"

Агентство по розыску и менеджменту активов перезапустило конкурс на управляющего бывшей президентской резиденцией "Межигорье".

Об этом сообщил глава АРМА Антон Ящук.

Раньше агентство хотело найти управляющего движимым и недвижимым имуществом на территории "Межигорья", но конкурс провалился.

"Теперь мы будем искать управляющего на три группы объектов. Во-первых, недвижимое имущество. Во-вторых, движимое имущество на территории Межигорья, и в-третьих, корпоративные права ООО "Танталит". Этому предприятию принадлежит немалое количество объектов на территории резиденции. Контроль над корпоративными правами ООО "Танталит" упростит управление недвижимым и движимым имуществом на территории Межигорья", - сказал глава АРМА.

В новом конкурсе сняли требование подавать прогнозы прибыли, акцент будет сделан на качестве содержания имущества.

"Мы установили требование, что программа управления должна включать то, как управляющий видит работу в Межигорье музея коррупции. Кроме того, АРМА предоставит больше информации об активах, которые предлагается передать в управление. В конце концов, мы добавили условие о публичности конкурса: все представленные документы участников могут проходить публичное обсуждение, в том числе с участием СМИ", - подытожил Янчук.

Напомним, что территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания - компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

В 2007 году Виктор Янукович, возглавлявший Кабинет министров, передал "Межигорье" в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой "Мединвесттрейд". Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7.

Спустя два месяца – в ноябре 2007 года – компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит", которая владела комплексом до бегства Януковича из Украины.

В сентябре 2016 года Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что обмен между "Надрами Украины" и "Мединвесттрейдом" был неравноценным. Стоимость имущества, которым обменивались компании, в договоре была определена на уровне 111,7 млн гривен. Но выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показала, что "Межигорье" стоило тогда 540 млн гривен. Таким образом, "Надра Украины" недополучила 428,3 млн гривен.

Кроме того, на момент обмена у компании не было согласования от Фонда госимущества и Кабмина.

В 2007 году компанией "Надра Украины" руководил Эдуард Ставицкий (он же Натан Розенберг), который скрывается от украинского правосудия в Израиле.

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