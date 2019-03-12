Тимошенко считает справедливым монетизировать субсидии и пересчитывать пенсии после выборов

Президент Петр Порошенко и его окружение должны ответить за коррупцию на армии и за масштабный подкуп избирателей. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время выступления с парламентской трибуны.

«Мы будем бороться за то, чтобы привлечь президента и его окружения к уголовной ответственности за коррупцию на армии, в крови и прекратить подкуп людей на выборах. Они будут всего это отвечать», - заявила лидер «Батькивщины».

Она сообщила, что после обнародованного журналистами расследования, где выяснилось, что участниками сделок в оборонной отрасли также генпрокурора и СБУ, «Батькивщина» инициировала в парламенте перерыв, во время которого добилась решения: немедленно собрать ВСК, которая будет расследовать преступления президента, генпрокурора СБУ, а также должностных лиц, которые были вовлечены в это.

Заседание состоится при участии представителей профильных комитетов по вопросам национальной безопасности и обороны, предупреждения и противодействия коррупции, работы с силовыми структурами, а также председателей фракций.

Как отметила Юлия Тимошенко, существующая ВСК, за которую проголосовало президентское большинство и которую возглавляет депутат от БПП, неправосудная, но все равно ее надо собирать.

Кроме того, она подчеркнула необходимость остановить масштабный подкуп избирателей Порошенко, о котором рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, министром, по словам Тимошенко, была разоблачена схема, по которой командой главы государства из бюджета Украины через спецфонд «Забота» подкупались заранее определенные граждане. За то, чтобы они голосовали на выборах за президента, давали по 1000 грн, добавила председатель партии.

«Мы требуем принять решение, чтобы выплаты из бюджета были сделаны после выборов. Это касается и монетизации субсидий и доплат к пенсиям, и по 1000 грн из фонда «Забота». Будет справедливо, если люди все эти деньги получат после выборов», - пояснила она.

По ее убеждению, "президент унижает демократические выборы, старается не победить, а купить выборы».

«И поэтому мы будем обращаться к ОБСЕ, послам ключевых стран, вносить законопроект, чтобы эти выплаты перенести на период после выборов президента и мы будем немедленно делать все шаги, чтобы этот масштабный подкуп прекратить», - заявила Юлия Тимошенко.