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Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко

Генпрокурор утверждает, что Генпрокуратура не затягивала расследования, а ждала результатов проверки.

Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Генпрокурор Юрий Луценко
Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что журналист Денис Бигус взламывал коды диска с материалами дела о хищениях в оборонной сфере. Такое заявление генпрокурор сделал сегодня, общаясь с журналистами.

Луценко отметил, что Генпрокуратура не затягивала расследование дела, а ожидала завершения налоговых проверок предприятий - фигурантов уголовного производства.

"Обвинения в затягивании дела я категорически отбрасываю... Почему господин Бигус медлил с публикацией расследования с прошлого года? Ему надо было взломать коды диска", - заявил генпрокурор.

Вместе с тем Луценко заявил, что сознательно затягивало расследование Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, в финальной части расследования, опубликованной 11 марта, журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовали информацию о том, что представители правоохранительных органов (Генпрокуратуры, ГФС, СБУ и НАБУ) за взятку закрывали уголовные дела против руководителей фирмы "Оптимумспецдеталь", которые, в свою очередь, связаны с сыном экс-первого секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем.

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Источник: "Украинские новости"
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