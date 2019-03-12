МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
МВД показало фиктивных спонсоров кандидата в президенты Юрия Тимошенко
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, – "Рейтинг"
Рада посвятит пленарную неделю одному законопроекту
Рада посвятит пленарную неделю одному законопроекту
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Бег по кругу
Бег по кругу
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Билецкий пообещал вывести на улицы "намного больше 10 тысяч человек" в субботу
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
ГлавнаяПолитика

​Обнародован текст соглашения между Украиной и Вселенским патриархом

В договоре говорится о сотрудничестве в создании ПЦУ.

​Обнародован текст соглашения между Украиной и Вселенским патриархом
Фото: пресс-служба президента

Доцент кафедры истории Острожской академии, один из соавторов "10 тезисов для Православной церкви Украины" обнародовал в своем фейсбуке текст соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Договор был подписан 3 ноября 2018 года президентом Петром Порошенко и вселенским патриархом Варфоломеем.

Соглашение состоит из шести статей, где говорится о намерении сторон сотрудничать в создании и утверждении автокефальной поместной Православной церкви в Украине с центром в Киеве. В договоре говорится о планах обмениваться информацией о ситуации украинском и всемирном православии, проводить совместные мероприятия, проводить консультации и пр.

Украина обязалась содействовать созданию ставропигии (представительства) в Киеве, а вселенский патриарх через ставропигию - содействовать конституированию ПЦУ и установлению ее контактов с другими автокефальными православными церквями.

Фото: facebook.com / Андрій Смирнов

Фото: facebook.com / Андрій Смирнов

Фото: facebook.com / Андрій Смирнов

Фото: facebook.com / Андрій Смирнов

Напомним, 15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный собор, а 6-7 января 2019 года предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний получил томос об автокефалии ПЦУ.

3 февраля в Софийском Соборе состоялась церемония интронизации (на светский манер - инаугурации) предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также