​Обнародован текст соглашения между Украиной и Вселенским патриархом

В договоре говорится о сотрудничестве в создании ПЦУ.

Доцент кафедры истории Острожской академии, один из соавторов "10 тезисов для Православной церкви Украины" обнародовал в своем фейсбуке текст соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Договор был подписан 3 ноября 2018 года президентом Петром Порошенко и вселенским патриархом Варфоломеем.

Соглашение состоит из шести статей, где говорится о намерении сторон сотрудничать в создании и утверждении автокефальной поместной Православной церкви в Украине с центром в Киеве. В договоре говорится о планах обмениваться информацией о ситуации украинском и всемирном православии, проводить совместные мероприятия, проводить консультации и пр.

Украина обязалась содействовать созданию ставропигии (представительства) в Киеве, а вселенский патриарх через ставропигию - содействовать конституированию ПЦУ и установлению ее контактов с другими автокефальными православными церквями.

Фото: facebook.com / Андрій Смирнов

Фото: facebook.com / Андрій Смирнов

Фото: facebook.com / Андрій Смирнов

Фото: facebook.com / Андрій Смирнов

Напомним, 15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный собор, а 6-7 января 2019 года предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний получил томос об автокефалии ПЦУ.

3 февраля в Софийском Соборе состоялась церемония интронизации (на светский манер - инаугурации) предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко).