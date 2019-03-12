Війна омбудсвумен

Перша українська уповноважена з прав людини (1998-2012 рр) та в іце-президентка Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова у лютому потрапила до українських моряків у московському СІЗО «Лефортово». Усе б нічого, однак нинішню українську омбудсвумен Людмилу Денісову під час візиту до Москви до ізолятора не пустили . Адвокатів моряків це обурило. Захисник Микола Полозов заявив, що Карпачова працює на інтереси Кремля та є людиною Віктора Медведчука. Сама Карпачова такі звинувачення відкидає, каже: робить це на прохання батьків, а з Медведчуком давно посварилася.

Візити до Криму та Москви

Хоча в Україні діяльність Ніни Карпачової привернула до себе увагу після нещодавнього візиту до Москви, однак віце-президентка Європейського інституту з прав людини не вперше спілкується з українськими в'язнями. У серпні Карпачова їздила до окупованого Криму, де відвідала захоплених рибалок судна ЯМК-0041. Українці не були під арештом, орендували житло у Балаклаві, там Карпачова поговорила з ними. У Сімферополі вона відвідала капітана українського риболовецького судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького. Також зустрілася з керівництвом і студентами коледжу в Керчі, де 17 жовтня сталася стрілянина та вибухи.

Сімом рибалкам (трьом членам екіпажу судна «ЯМК-0041» та чотирьом членам екіпажу судна « ЯОД 21-05» ) окупанти дозволили виїхати з Криму 30 жовтня 2018 року. Карпачова стверджує, що рибалок звільнили у тому числі завдяки її участі.

Фото: gordonua.com Ніна ﻿Карпачова під час зустрічі в Севастополі з екіпажем затриманого українського судна ЯМК-0041

«Ми вийшли на діалог. Спецслужби обох країн нам допомогли. Обидва президенти про це знали», – розповідає вона.

СБУ на запит LB.ua відповіла, що поїздки Карпачової не організовувала.

У день звільнення рибалок Денісова писала, що жодного обміну не було: окупаційна влада повернула українцям паспорти, з якими вони виїхали на материк. Того ж дня семеро моряків керченського судна «Норд» перетнули адмінмежу з півостровом.

Українськими моряками, захопленими 25 листопада в Чорному морі, Карпачова почала займатися після того, як до неї звернулися родини захоплених. Це підтверджує батько пораненого моряка Василя Сороки. Віктор Сорока розповідає, що, коли росіяни захопили українських військовослужбовців, він спочатку не мав жодної інформації, тому звертався до багатьох людей.

«Я писав усім – і Папі Римському, і Кирилу (патріарху РПЦ, – LB.ua), і звернувся до неї, бо знав, що вона має зв'язки. Першу інформацію ми отримували від неї» , – каже Віктор Сорока.

Фото: ЦЕНЗОР Батько військовополоненого моряка Віктор Сорока

Карпачова розповідає, що тричі їздила до російської столиці, аби потрапити до моряків. Під час першої поїздки дозвіл на візит до СІЗО не отримала, зате поговорила з українськими консулами та передала ними листи морякам від родичів. За її словами, дозвіл від ФСБ на відвідування українців вона отримала під час третьої поїздки до Москви. Карпачовій дозволили зустрітися у камерах з трьома пораненими моряками – Андрієм Ейдером, Василем Сорокою та Андрієм Артеменком. Їх відвідувала разом з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

Ніна Карпачова називає результатом свого візиту медичне обстеження моряків. Артеменка оглянули 19 лютого у московській міській клінічній лікарні №1 ім. Пирогова. Однак адвокати заявили, що його обстежили поспіхом за дві години «для годиться». 21 лютого лікарі оглянули Ейдера, у госпіталізації йому відмовили.

Фото: Громадське Василь Сорока

Після зауважень до таких обстежень моряків 25 лютого ще раз доставили до лікарні. Василю Сороці призначили операцію на пораненій руці, яка ще з 25 листопада опухла. Артеменку виписали краплі та мазь для очей: у військового погіршується зір.

«Гібридний омбудсмен»

Такі поїздки Ніни Карпачової не сподобалися українським політикам. Віце-спікерка Верховної ради, представниця України на мінських переговорах Ірина Геращенко назвала Карпачову «гібридним омбудсменом».

«Гібридна війна – це коли РФ використовує гібридного «омбудсмена», витряхує від пилюки Януковича, який заявляє, що як Порошенко його попросить, то він готовий просити Путіна про заручників. Замість Денисової – Карпачова, замість Порошенка – Янукович, РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про «нелегітимність української влади», – написала Геращенко у Facebook.

Карпачова називає обвинувачення Геращенко «зривом політика». «Політики іноді стають неадекватними перед виборами, особливо коли залежать від політичної сили», – коментує Карпачова.

Чинна уповноважена з прав людини Людмила Денісова відвідування українців Карпачовою називає «грою Москви». Омбудсвумен наголошує: Карпачова не представляє державу України.

«Це замилювання очей – буцімто Росія щось робить. Москва не робить нічого для того, щоб звільнити наших військовополонених. Якби хотіла б їх вилікувати, то не потрібно було б для цього жодних Карпачових», – каже Денісова. Через цей конфлікт Москалькова уникала спілкування з Денісовою в Афінах, заявивши про цькування Карпачової.

Фото: ТАСС Тетяна Москалькова і Людмила Денісова

Адвокат Микола Полозов навіть припускає, що Ніна Карпачова лобіює інтереси проросійського політика Віктора Медведчука.

«У мене виникає питання, чому Денісовій – офіційній уповноваженій особі не дають таких побачень, а Карпачовій, яка не уповноважена вести такі переговори про долю українських політичних в'язнів, такі повноваження дають. У такій справі нічого випадкового бути не може, жодних правозахисників з вулиці і тим паче іноземців у «Лефортово» просто так пускати не будуть. На якому рівні ухвалювалося рішення? Керівником слідства ФСБ? Навіщо йому ця Карпачова? Рішення приймалося у Кремлі. Віктор Медведчук має прямий доступ до Путіна. Вони це обговорили, що мовляв, «є моя людина – Карпачова, яка може цим займатися», – припускає Микола Полозов.

Будь-які зв'язки з Медведчуком Карпачова заперечує та нагадує про давній конфлікт через фальсифікацію виборів міського голови Мукачева. 2004 року на той час уповноважена з прав людини Карпачова прочитала з трибуни парламенту заяву сержанта міліції Мукачівського міського відділу внутрішніх справ Михайла Джемелі. Міліціонер став свідком викрадення бюлетенів виборів міського голови з тервиборчкому. Саме ця комісія усупереч даним протоколів дільничних комісій оголосила про перемогу на виборах Ернеста Нусера, якого підтримала СДПУ (о) Віктора Медведчука. Як стверджує Карпачова, після того конфлікту Медведчук відмовляв нардепів голосувати за її переобрання на посаду омбудсвумен. Але вона перемогла, бо голосування було закритим.

Фото: jankoy.org.ua Ніна Карпачова

«Я Медведчука бачила востаннє багато років тому. Європейський інститут омбудсмена не має жодного стосунку до українських політиків», – наполягає Карпачова.

На благо захисту прав людини

Європейський інститут омбудсмена розташований в австрійському місті Інсбрук – столиці провінції Тіроль. На сайті інституту спонсорами зазначаються уряд Тірольської провінції, Тірольське страхування (об'єднань австрійських державних страховиків) та австрійська електротехнічна компанія TIWAG.

Денісова припускає, що цей інститут може лобіювати російські інтереси.

«Європейський інститут омбудсмена запрошував мене на засідання. Бюджет уповноваженого на 2018 рік був малий, і грошей не було. Я запитала у Програми розвитку ООН, чи могли б вони профінасували цю поїздку. Мені ж відповіли, що недоцільно їхати туди, тому що там є російський слід», – пригадує Денісова.

Фото: LB.ua

Іншій колишній уповноваженій Валерії Лутковській невідомо про проросійськість цього інституту. «Вони є абсолютно поза політикою, це щось схоже на клуб омбудсменів, хоча не дуже дієвий», – визнає вона.

Батько українського моряка Віктор Сорока визнає: для нього не має значення, хто передає інформацію про стан здоров'я сина. У листі Василь Сорока написав батькові, що був радий поспілкувався з Карпачовою півгодини українською мовою.

«Для мене будь-яка інформація, звідки я б її не отримав – від чорта чи від Папи Римського – є дуже важливою, бо у нас інформації не було жодної. Батьків поранених уже дістало слухати «звернулися», «виразили недовіру». Нам цього мало, ми хочемо щоб хлопців прооперували», – критикує він українську владу.

У свою чергу Валерія Лутковська вважає критику на адресу Карпачової політичними заявами.

«Усе, що робиться на благо захисту прав людини (чи то Ніна Карпачова це робить, чи Людмила Денісова, чи я особисто), – це все дуже добре. Хто б не зайшов усередину до в'язниці до людини, він у будь-якому випадку робить на краще», – каже Лутковська.