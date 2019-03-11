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Депутатская группа по вычитке Избирательного кодекса завершила работу

Депутаты рассмотрели более 4,6 тыс. поправок и передали документ парламентскому комитету.

Депутатская группа по вычитке Избирательного кодекса завершила работу
Фото: Макс Левин

Рабочая группа по доработке Избирательного кодекса закончила рассмотрение документа и передает его в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия. Об том сообщила гражданская сеть Опора на своей странице в Фейсбуке.

Сегодняшнее заседание состоялось в формате торжественного подведения итогов. На нем присутствовали народные депутаты, члены рабочей группы и соавторы, а также представители общественности.

Сроки рассмотрения кодекса в Комитете ВР не сообщаются.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года. Он предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками. Рабочая группа официально начала свою работу 16 апреля 2018 и провела 43 заседания. За это время были рассмотрены 4296 поправок и заново написаны заключительные положения.

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