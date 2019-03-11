Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
ГлавнаяПолитика

Тимошенко считает, что Порошенко должен сняться с выборов

И понести ответственность за коррупцию в оборонпроме.

Тимошенко считает, что Порошенко должен сняться с выборов
Юлия Тимошенко
Фото: ba.org.ua

После разоблачения коррупционных сделок на армии, действующий президент Петр Порошенко должен снять свою кандидатуру с выборов и нести ответственность по закону. Такое мнение во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента высказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Она напомнила: журналисты установили, что украинской армии поставляли непригодные запчасти по завышенным ценам. В деле фигурируют бизнес-партнеры президента, его фирмы и сам глава государства.

Кандидат в президенты Украины возмутилась тем, что в то время, когда украинцы отдавали последние копейки на военный налог, когда другие государства направляли деньги собственных налогоплательщиков на помощь Украине, через завод «Ленинская кузница», через корпорацию «Богдан» отмывались и выводились за границу на оффшорные счета государственные средства, в том числе и из оборонного бюджета.

«Ключевые СМИ мира сегодня пишут о коррупции президента Украины», - отметила лидер «Батькивщины».

То, что коррупционные сделки длились годами, уже признали и НАБУ, и Генеральная прокуратура, отметила она: «Единственное, чего они боятся - произнести вслух, возглавлявший эту пирамиду коррупции действующий президент».

Юлия Тимошенко также обратила внимание на то, что привлечению виновных к ответственности сегодня оказывается сопротивление. "Большинство в парламенте - подельники главы государства, Генпрокурор является кумом президента, Верховный суд превращен в карманную структуру. Но новая власть привлечет к ответственности и самого президента, и его коррупционное окружение", - заверила политик.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также