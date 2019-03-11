"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Самолет с 157 людьми на борту разбился в Африке, никто не выжил (обновлено)
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Хулиган в матче английского Чемпионшипа выбежал на поле и ударом в голову отправил в нокдаун капитана "Астон Виллы"
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону (обновлено)
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
ГлавнаяПолитика

Бурбак призвал кандидатов в президенты снизить градус противостояния

"Избирательная кампания - это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок", - считает глава фракции "НФ".

Бурбак призвал кандидатов в президенты снизить градус противостояния
Максим Бурбак
Фото: nfront.org.ua

Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак обратился к кандидатам в президенты с просьбой заботиться о сохранении государства. Выступая во время Согласительного совета он подчеркнул, что избирательная кампания - это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок".

"С каждым следующим днем избирательная кампания начинает напоминать войну на уничтожение. Такое впечатление, что кандидаты в президенты живут по принципу - после выборов хоть потоп. Призываем вас: опомнитесь! Снизьте градус противостояния. Поймите наконец, что избирательная кампания - это время дискуссии, а не "ядерных бомбардировок". Тем более, когда на востоке мы имеем реального общего врага, который только и ждет, чтобы мы перессорились здесь между собой и стали слабее ", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он привел пример государственной позиции лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, который не выдвигал свою кандидатуру на выборах.

"Уважаемые участники выборов. Если вы все будущие президенты, то есть прежде всего должны заботиться о сохранении государства. Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк не выдвигал свою кандидатуру - именно для того, чтобы консолидировать патриотические силы и не допустить раздора. Это было его государственное решение" , - отметил руководитель фракции.

"Мы имеем моральное право требовать такого подхода и от вас всех. Помните об Украине, не занимайтесь ерундой. Ни на минуту не забывайте, что реальная война против Украины продолжается. Концентрация российских войск на нашей границе остается высокой. Враг ждет дестабилизации", - подчеркнул Бурбак.

Он также добавил, что субботние события в Киеве и Черкассах показывают, что в предвыборной истерии очень легко перейти грань закона.

"Это в любой момент могут сыграть деструктивные силы. Как изнутри страны, так и враждебные диверсанты", - подчеркнул глава фракции "Народного фронта".

"Еще раз обращаюсь к кандидатам в президенты. Упаси вас Господь от попыток подкупа, фальсификаций, распространение лжи против оппонентов и другой грязи во время избирательной гонки. Инцидент в Киеве и Черкассах показал высокое напряжение в обществе. Последствия избирательных злоупотреблений могут быть тяжелыми и даже трагическими", - резюмировал Максим Бурбак.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также