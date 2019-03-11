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Рада посвятит пленарную неделю одному законопроекту

Депутатам предстоит рассмотреть 2 тысячи поправок к закону о языке.

Рада посвятит пленарную неделю одному законопроекту
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на этой пленарной неделе продолжит рассмотрение 2 тыс. правок к закону о языке.

Об этом на согласительном совете сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент LB.ua

"Уверен, что обязанность нашего парламента принять закон о языке. После принятия решения Конституционным судом Украины о неконституционности закона "Колесниченко-Кивалова" в этом вопросе возник законодательный вакуум, который мы должны заполнить. Мы обязаны принять закон, который урегулирует использование украинского языка как государственного", — заявил он.

Глава Верховной Рады подчеркнул, что принятие предложенного закона о языке никоим образом не будет ущемлять права тех, кто говорит на языках нацменьшинств. Поэтому, с его слов, "необходимо снять все спекуляции, которые сейчас распространяют о законе о языке". 

Парубий напомнил, что парламент на прошлой пленарной неделе уже начал рассматривать более 2 тыс. правок к законопроекту о языке во втором чтении.

"Пока что сложно предположить: сколько нам времени понадобится ещё для принятия закона в целом. Мы обязаны рассмотреть все правки, соблюдая все процедуры. Ведь именно нарушение процедуры рассмотрения стало основанием для Конституционного суда для отмены закона "Колесниченко-Кивалова". Поэтому мы должны пройти весь этот путь и принять закон", — призвал спикер.

Напомним, 28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал закона "Об основах государственной языковой политики", более известный как закон Кивалова-Колесниченко, не соответствующим Конституции.

Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

В октябре 2018 года Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который заменит закон Кивалова-Колесниченко.

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