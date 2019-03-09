Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
"Капитан Марвел": Just a Girl
"Капитан Марвел": Just a Girl
ГлавнаяПолитика

"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь добраться до Порошенко

Есть пострадавшие.

Представители партии "Национальный корпус" и его боевого крыла "Национальные дружины" устроили потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь добраться до президента Петра Порошенко.

После выступления Порошенко на площади возле дома культуры "Дружба народов" националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. Возникла потасовка, во время которой площадь покинул кортеж автомобилей.

Местный лидер "Нацкорпуса" взобрался на капот патрульного автомобиля, который ехал в составе колонны, но его быстро оттуда сняли.

Был применен слезоточивый газ, и, как сообщает местное издание, "Прочерк" во время драки, вероятно, пострадал начальник полиции Черкасской области Валерий Лютый. Ему разбили лицо до крови. 

Есть информация о том, что были другие пострадавшие, но она еще требует подтверждения.

Националисты требуют "отрубить руки Гладковскому", который фигурировал в журналистском расследовании Bihus.info.

Напомним, что днем 9 марта "Нацкорпус" устроил потасовку возле Администрации президента в Киеве. Узнав, что Порошенко нет в Киеве, националисты отправились в Черкассы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также