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Тимошенко: рейтинги стали частью политической технологии

Политик посетовала на деградацию власти

Тимошенко: рейтинги стали частью политической технологии

В субботу, 9 марта, кандидат на пост Президента Украины Юлия Тимошенко провела в столице встречу с киевлянами, на которой напомнила, что подписала обязательства перед украинцами с четким перечнем шагов, которые должна выполнить в случае победы на выборах.

Лидер «Батькивщины» назвала выборы 31 марта шансом изменить кланово-олигархическую систему и войти наконец в эпоху развития и становления Украины.

При этом политик посетовала на деградацию власти и на ее желание сфальсифицировать выборы. "Даже сегодняшние рейтинги превратили в часть политической технологии", - отметила Тимошенко.

"Нам нужно менять страну, если мы хотим быть успешными", - отметила политик, отметив, что именно для этого разработан Новый курс Украины - пошаговый план, как вывести государство из кризиса.

В документе четко прописаны изменения во всех сферах жизни человека. В частности, он предусматривает введение страховой медицины, персонифицированной пенсионной системы, качественного образования. Также предлагается изменить ситуацию с тарифами - снизить цены на газ и, как следствие, - на теплу и на горячую воду, по меньшей мере вдвое.

Юлия Тимошенко напомнила, что на днях ее команда выиграла суд против правительства. "Решение судей показало, что установление постановлением правительства в 2016 году цен на газ было незаконным и необоснованным, и их нужно пересматривать", - резюмировала Тимошенко.

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