Тимошенко: новая налоговая реформа поможет изъять из тени 47% средств

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявляет, что знает, где найти ресурсы, необходимые для предусмотренного Новым курсом повышения уровня жизни украинцев. Об этом она заявила во время прямого эфира на телеканале «Украина».

«Мы знаем до копейки, как составить бюджет после победы на выборах, чтобы иметь возможность выполнять

обязательства, которые берем перед людьми», - сказала она.

По ее словам, привлечь дополнительные средства позволит ведение новой налоговой системы.

«Если мы принимаем налоговую систему, которая прописана в Новом экономическом курсе, мы сможем 47% изъять из тени и это дополнительные доходы в бюджет», - пояснила председатель партии.

Юлия Тимошенко также напомнила, что 32% бюджета Украины «составляет долг государства, созданный искусственно на базе финансовых пирамид».

«Мы скоро уже будем иметь долг, как ВВП страны», - возмутилась политик и добавила, что разгрузить бюджет можно будет за счет оптимизации долговых обязательств Украины.

Юлия Тимошенко убеждена, выполнение предусмотренных Новым курсом механизмов за несколько лет позволит повысить доходы украинцев до уровня Польши. Отдельные шаги - как повышение минимальной пенсии до прожиточного минимума в 4425 грн - будут сделаны в первые после выборов месяцы.